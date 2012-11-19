  1. حوزه و دانشگاه
۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۵۶

در گفتگو با مهر اعلام شد:

آغاز ثبت‌نام دوره حرفه‌ای ارشد علمی کاربردی از 8 آذرماه

آغاز ثبت‌نام دوره حرفه‌ای ارشد علمی کاربردی از 8 آذرماه

ثبت‌نام دوره‌های کارشناسی حرفه‌ای ارشد و مهندسی فناوری ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی از 8 آذرماه آغاز و تا 17 آذرماه ادامه خواهد داشت.

علی صدر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: داوطلبان ثبت نام در دوره‌های کارشناسی حرفه‌ای ارشد و مهندسی فناوری ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی از طریق سامانه سازمان سنجش امکان ثبت نام دارند.

وی گفت: پذیرش دوره های کارشناسی حرفه‌ای ارشد در 9 رشته و در 2 گروه مدیریت و خدمات اجتماعی و کشاورزی و دوره های مهندسی فناوری ارشد در 27 رشته، در 2 گروه صنعت و کشاورزی انجام می شود.

به گفته معاون دانشگاه علمی کاربردی، آزمون تخصصی دوره های کارشناسی حرفه‌ای ارشد و مهندسی فناوری ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی 11 اسفند ماه 91 توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود.
 

کد مطلب 1747781

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