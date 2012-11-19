علی صدر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: داوطلبان ثبت نام در دوره‌های کارشناسی حرفه‌ای ارشد و مهندسی فناوری ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی از طریق سامانه سازمان سنجش امکان ثبت نام دارند.

وی گفت: پذیرش دوره های کارشناسی حرفه‌ای ارشد در 9 رشته و در 2 گروه مدیریت و خدمات اجتماعی و کشاورزی و دوره های مهندسی فناوری ارشد در 27 رشته، در 2 گروه صنعت و کشاورزی انجام می شود.

به گفته معاون دانشگاه علمی کاربردی، آزمون تخصصی دوره های کارشناسی حرفه‌ای ارشد و مهندسی فناوری ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی 11 اسفند ماه 91 توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود.

