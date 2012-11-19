  1. حوزه و دانشگاه
۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۲۳

برگزاری مراسم عزاداری سالار شهیدان در دانشگاه علامه‌طباطبایی

برگزاری مراسم عزاداری سالار شهیدان در دانشگاه علامه‌طباطبایی

مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در دهه اول محرم به صورت متمرکز در دانشکده ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) معاونت فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی، از شب سوم محرم تا شام غریبان مراسم عزاداری را به صورت متمرکز و با حضور دانشجویان، استادان و کارکنان برگزار می‌کند.

مراسم عزاداری با سخنرانی حجج الاسلام دکتر سید صدرالدین شریعتی- رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، محمد محمدیان- رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، محمدحسین رحیمیان- نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و ایثارگران و محمد تقی رهبر- محقق و پژوهشگر علوم دینی و با روضه خوانی و مرثیه سرایی حسین لولاچیان، علیرضا بنی هاشمی، مجید طاهری برگزار می شود.
 
این مراسم تا 5 آذرماه از ساعت 20 تا 22:30 در محل دانشکده ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.
کد مطلب 1747785

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