به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) معاونت فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی، از شب سوم محرم تا شام غریبان مراسم عزاداری را به صورت متمرکز و با حضور دانشجویان، استادان و کارکنان برگزار می‌کند.

مراسم عزاداری با سخنرانی حجج الاسلام دکتر سید صدرالدین شریعتی- رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، محمد محمدیان- رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، محمدحسین رحیمیان- نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و ایثارگران و محمد تقی رهبر- محقق و پژوهشگر علوم دینی و با روضه خوانی و مرثیه سرایی حسین لولاچیان، علیرضا بنی هاشمی، مجید طاهری برگزار می شود.

این مراسم تا 5 آذرماه از ساعت 20 تا 22:30 در محل دانشکده ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.