شیوع 90 درصدی دیابت نوع 2 در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عادله بهار پیش از ظهر دوشنبه در همایش بیماران دیابت در ساری اظهار داشت: دیابت به بالا بودن مداوم قند خون اطلاق می شود.



وی با اشاره به اینکه دیابت یک بیماری بی سر و صدا بوده و ممکن است ماهها یا سالها بدون علامت باشد، افزود: افزایش قند خون علائمی همچون تکرر ادرار، کاهش وزن، تشنگی فراوان و دیر بهبود یافتن زخم ها و عفونت را می تواند ایجاد کند.



عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران یادآور شد: بالا بودن طولانی مدت قند خون بر عروق کوچک و بزرگ اثر گذاشته، سبب عوارض چشمی، کلیوی، قلبی و عروقی، عصبی، مغزی و گوارشی می شود.



بهار، دیابت نوع دو را یک مشکل مهم در سلامت جامعه دانست و افزود: شیوع این بیماری حدود شش درصد است.

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم با اشاره به این اینکه بیماران دیابت نوع دو چاق و 90 درصد بیماران دیابتی را تشکیل می دهند، گفت: دیابت نوع یک کمتر از نیم درصد در جامعه شیوع دارد.



وی بر کاهش وزن، ورزش و درمان دارویی برای پیشگیری از دیابت تاکید کرد و گفت: مصرف سیگار ریسک دیابت را افزایش داده و سبب اختلال حساسیت به انسولین و افزایش چربی شکمی می شود.



بهار، رعایت اصول صحیح تغذیه را در درمان دیابت مهم دانست و افزود: رعایت اصول تغذیه موجب کنترل قند، فشار و چربی شده و مصرف متعادل تمام گروههای غذایی توصیه می شود.



وی گفت: رعایت اصول صحیح تغذیه و ورزش مداوم دو اصل اساسی در پیشگیری از دیابت در افراد است.