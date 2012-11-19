راه حل بحران سوریه جلوگیری از تزریق سلاح به این کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رهبر معظم انقلاب ، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز دوشنبه در دیدار مسئولان و دست اندرکاران حج امسال، حج را یک واجب استثنایی دانستند و با تأکید بر مسأله مهم وحدت در دنیای اسلام خاطرنشان کردند: در موسم حج، وحدت، عظمت و تکثر دنیای اسلام عینیت می یابد که باید از این ظرفیت به نحو شایسته ای استفاده کرد.



حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به اینکه فریضه حج ترکیبی از عناصر "عبادت"، "تضرع" و "حضور سیاسی و اجتماعی" است، خاطر نشان کردند: تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، دغدغه حجاج ایرانی صرفا معطوف به انجام صحیح اعمال حج بود در حالیکه این اجتماع بزرگ و استثنایی دربر گیرنده شاخص های مهم دیگری نظیر تکثر و عظمت و وحدت است که می تواند حرکت جدیدی در راستای انسان سازی، جامعه سازی و اتحاد اسلامی را شکل بدهد و این نگاه متعالی باید به حجاج غیر ایرانی نیز منتقل شود.



"اهمیت وحدت شیعه و سنی" نکته دیگری بود که رهبر انقلاب مورد تأکید قرار دادند.



ایشان با بیان اینکه اختلاف میان شیعه و سنی مسئله ی جدیدی نیست و از گذشته نیز وجود داشته است، افزودند: اما در سالهای اخیر این اختلافات بطور غیر طبیعی افزایش یافته است که نشان می دهد تشدید اختلافات، به جامعه اسلامی تزریق و تحمیل می شود.



حضرت آیت الله خامنه ای صرف تأکید بر وحدت و تفاهم میان شیعه و سنی را کافی ندانستند و تصریح کردند: برخی از این اختلافات ناشی از توهمات و شبهات است که این تصورات نادرست باید اصلاح شود و در عین حال منشأ بخش دیگری از اختلافات، رفتارهای غلط است که باید این موارد نیز به طور دقیق شناسایی و حل شود.



"گشودن گره های ذهنی سیاسی حجاج" نکته سومی بود که رهبر انقلاب اسلامی خطاب به دست اندرکاران حج مورد تأکید قرار دادند.



ایشان از ناآرامی ها در سوریه بعنوان نمونه یکی از این گره های ذهنی یاد کردند و با بیان اینکه منطق جمهوری اسلامی در قضیه سوریه کاملا روشن است، افزودند: واقعیت مسئله سوریه این است که جبهه استکبار قصد دارد حلقه ی وصل زنجیره مقاومت در منطقه را که در همسایگی رژیم غاصب صهیونیستی قرار دارد، نابود کند.



حضرت آیت الله خامنه ای، راه حل بحران سوریه را جلوگیری از تزریق سلاح به داخل این کشور خواندند و تصریح کردند: چنانچه در هر کشوری، مخالفان از خارج آن کشور به سلاح مجهز شوند، بطور طبیعی، نظام حاکم نیز با آنها برخورد خواهد کرد.



ایشان افزودند: اگر مخالفان در سوریه دست از سلاح بردارند امکان مطالبه از دولت برای شنیدن نظرات مخالفان و اجازه دادن به آنها برای بیان مواضع خود وجود خواهد داشت.



رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با تشکر از خدمات ارائه شده به حجاج و همچنین تأکید بر تقویت روزافزون همکاری میان دست اندرکاران حج، خاطر نشان کردند: به هیچ حدی از پیشرفت در ارائه خدمات رفاهی و تبلیغی به حجاج قانع نباشید.



در ابتدای این دیدار حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسگر نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی در گزارشی مجموعه اقدامات بعثه ی مقام معظم رهبری در زمینه های فرهنگی، معنوی و بین المللی حج را بیان کرد.



در ادامه همچنین، حجت الاسلام و المسلمین سیداحمد موسوی رئیس سازمان حج و زیارت نیز گزارشی از عملکرد بخش اجرایی و عملیاتی حج امسال و نحوه ی رسیدگی به کاروانهای اعزامی ارائه کرد.