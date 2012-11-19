رزمایش بزرگ لبیک یا رسول الله (ص) در راسک در حال برگزاری است

سرهنگ محمد سرگزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این رزمایش به منظور آمادگی هرچه بیشتر بسیجیان و ایجاد تحرک و نشاط در بین آنان در میدان رزمایش های ناحیه سپاه شهرستان سرباز به مدت دو روز در حال برگزاری است.

وی گفت: دشمن در تلاش برای ایجاد شرارت و ناامنی در منطقه است به همین دلیل بسیجیان باید با آمادگی کامل در سایه منویات فرماندهی کل قوا به مقابله با این تهدیدها بپردازند.

وی افزود: در این رزمایش 300 نفر از بسیجیان گردان 260 بیت المقدس سرباز حضور دارند.