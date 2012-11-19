دستور رئیس جمهور برای پرداخت اعتبار انسداد مرز/ سوخت کشور را در دریا می فروشند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین ذوالفقاری با اعلام این خبر افزود: درسال جاری یک هزار و 200 میلیارد ریال اعتبار برای انسداد مرزها مصوب شده است.

وی اظهار داشت: در صورت تخصیص، این اعتبار برای سامانه های الکترونیکی، اپتیکی، احداث جاده و کانال، نصب سیم های خاردار، بستن برخی تنگه ها و خرید وسایل نقلیه راهسازی هزینه می شود.

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی افزود: با توجه به ارتباط مستقیم میان معیشت مرزنشینان و امنیت مناطق مرزی باید در تدوین قوانین و تصمیم های اقتصادی به این مهم توجه شود. به عنوان کسی که آسیب پذیری مناطق مرزی را دنبال می کنم معتقدم هر تصمیم و قانونی باید به صورت منطقی، منافع مرزنشینان را تامین کند.

وی یادآورشد: هم اینک کالای ملوانی برای صاحبان شناورها مقرون به صرفه نیست و باعث شده تا برخی از صاحبان شناورها مقدار مختصری از ظرفیت شناورهای خود را برای صادرات به مقصد یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس بار بزنند اما بار خود را در دریا می ریزند و به جای رفتن به کشور مقصد، سوخت را در دریا می فروشند.

وی با بیان این که تنها اقدام های سلبی مشکل قاچاق سوخت را حل نمی کند ادامه داد: امسال تاکنون 16 میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف شده است که در مقایسه با مدت مشابه، 81درصد رشد نشان می دهد.

فرمانده مرزبانی کشور گفت: تفاوت نرخ هر لیتر سوخت در داخل با کشورهای پیرامونی بین 30 تا 50 هزار ریال است.

ذوالفقاری افزود: براساس مصوبه کمیسیون امنیت ملی مجلس دولت باید ساز وکاری ایجاد کند تا شیوه فروش گازوئیل ساماندهی شود طوری که هم به ضرر کشور نباشد و هم برای کسانی که در مرزها می خواهند در این بخش فعالیت کنند راهکار قانونی وجود داشته باشد.

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی یادآورشد: براساس این مصوبه، وزارت نفت باید جایگاه فروش سوخت را در مناطق مرزی ایجاد کند و با قیمت مناسبی که قابل محاسبه است و متفاوت از نرخ موجود داخلی است برای عرضه بین المللی آن توسط فعالان این بخش بستر قانونی ایجاد کند.

وی گفت: با اقدامات انجام شده، بسیاری از مناطقی که جولانگاه قاچاقچیان و افراد تروریست بوده است، امروز در جنوب شرق، شمال غرب و غرب کشور به مناطق امن کشور تبدیل شده است.

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی اضافه کرد: گروگان گیری در شرق و انتقال آن به خارج از کشور در مناطق غربی و شرقی امسال به صفر رسیده است. ا دستگیری و هلاکت اشرار به ترتیب 3 و 14 درصد افزایش داشته است اما در درگیری با اشرار 11درصد کاهش وجود دارد.

ذوالفقاری ادامه داد: در شمار شهدا و مجروحان عملیاتی در مقابله با اشرار نیز مرزبانی به ترتیب 38 و 69درصد کاهش داشته است.امسال دستگیری افراد غیر مجاز اتباع ایرانی که قصد خروج از کشور را داشته اند 34درصد کاهش و ورود اتباع بیگانه نیز 2درصد کاهش نشان می دهد.