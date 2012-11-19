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۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۵۲

حجت الاسلام ترابی خواستار شد:

مدیران دستگاه های اجرایی نیازهای مراسم های عزاداری را تامین کنند

مدیران دستگاه های اجرایی نیازهای مراسم های عزاداری را تامین کنند

دامغان-خبرگزاری مهر: امام جمعه دامغان خواستار تامین نیازها و کمبودهای مراسم های عزاداری توسط مدیران دستگاه های اجرایی شد.

حجت الاسلام سید محمود ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حضرت سید الشهدا(ع) برای مقابله با دشمنان اسلام و دین گریزان دنیاپرست که در صدد از بین بردن دین مبین اسلام بودند قیام کرد.

وی با بیان اینکه زمینه قیام عاشورای حسینی از فلسفه نماز نشات گرفته است تصریح کرد: نماز یکی از کارهایی بود که امام حسین(ع) برای احیای آن تلاش کرد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان دامغان به نقش هیئت امنا و دستجات عزاداری در تاسوعا و عاشورای حسینی اشاره کرد و افزود: هیئت امناء تکایا و دستجات عزاداری نقش مهمی در برنامه ریزی و تدوین عزاداری در روز تاسوعا و عاشورا دارند و باید بکوشند عزاداری های امسال بهتر از سال های قبل برگزار شود.

حجت الاسلام ترابی اظهار داشت: مدیران دستگاه های اجرای نیز باید تلاش کنند وسایل و کمبودهایی که در برپایی مراسم عزاداری با توجه به وضعیت کنونی مشاهده می شود با تمهیدات لازم تامین کنند.

وی اظهار امیدواری کرد: با همکاری و همراهی هیئت امناء تکایا و دستجات عزاداری مراسم روز یازدهم محرم در شهرستان دامغان که در کشور یک برنامه الگو بوده با حضور پررنگ مردم و مشارکت هیئت امناء تکایا و دستجات عزاداری در شهرستان دامغان برگزار شود.

کد مطلب 1747795

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