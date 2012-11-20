پرواز "مرغ باران" در آسمان شعر ایران قطعی شد

صابری درباره مشخص شدن زمان اجرای نمایش "مرغ باران" به خبرنگار مهر گفت: زمان اجرای نمایش "مرغ باران" قطعی شده است و این اثر نمایشی اردیبهشت 92 در تالار وحدت روی صحنه می رود. همچنین در حال مذاکره و توافق نسبی با بنیاد رودکی برای اجرای این نمایش هستیم.

وی ادامه داد: زودتر از یک ماه دیگر تمرین‌های نمایش را آغاز نمی‌کنم چون معتقدم کار بیات می شود. به زودی و بعد از بسته شدن قرارداد نهایی نام بازیگران گروه را اعلام می کنم. این اثر نمایشی با حمایت بنیاد فرهنگی هنری رودکی اجرا می شود.

صابری افزود: این نمایشنامه در حقیقت نگاهی به داستان‌ها و زندگی شعرای بزرگ ایرانی است و روایت و ساختار نمایش "مرغ باران" از شاهنامه فردوسی شروع می‌شود و به فراز و فرودهای زندگی نیما یوشیج ختم می‌شود.

پری صابری پیش از این آثار مختلفی برگرفته از ادبیات کهن ایران نظیر "رستم و اسفندیار"، "رند خلوت نشین"،"شمس پرنده" و... را بر صحنه برده است.