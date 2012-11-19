به گزارش خبرگزاری مهر، "سیریل ژونشان" پس از تساوی یک بر یک روز شنبه مقابل والنسین، "باروسو"، خبرنگار ورزشی روزنامه اکیپ، را با مشت زد. دیگر بازیکنان باشگاه مون پولیه هم در این درگیری حضور داشتند و این به خاطر مقاله ای بود که به قلم این خبرنگار در اوایل هفته در روزنامه منتشر شده بود.

پیش‌تر، "رنه ژیرا"، مربی این تیم هم به دلیل نشان دادن حرکت زشت دست به "هوب استیونس"، مربی شالکه، در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا از سوی کمیته انضباطی یوفا جریمه شده بود. وی بابت این کار مدافع خود عذرخواهی کرده و گفته این بازیکن جریمه می شود.

بر پایه گزارش ساکرنت، اتحادیه ورزشی نویسان فرانسوی هم حرکت ژونشان را محکوم کرده و گفته از طریق قانونی پیگیر این موضوع خواهد بود.

این اتحادیه در بیانیه ای اظهار داشت: چنین رفتاری از یک بازیکن حرفه ای فوتبال کاملا غیرقابل پذیرش است و ما آن را تحمل نمی کنیم.