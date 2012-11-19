  1. جامعه
۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۱۵

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

نجات 3 عضو خانواده ای از یک قدمی مرگ

نجات 3 عضو خانواده ای از یک قدمی مرگ

سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت : سه نفر از اعضای یک خانواده که بر اثر استنشاق گاز مونواکسیدکربن در آستانه مرگ بودند با حضور به موقع آتش نشانان نجات یافتند.

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی پس از اطلاع از یک مورد گاز گرفتگی، ساعت11 و 53 دقیقه امروز بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 38 و نجات 5 را به شهرک ولیعصر، خیابان پژاند اعزام کرد.

وی افزود : پس از حضور آتش نشانان در محل مشخص شد، در طبقه دوم یک ساختمان 4 طبقه مسکونی سه نفر از اعضای یک خانواده بنام های فاطمه- م 51 ساله، ویدا – ن 26 ساله و ارغوان- ن 6 ساله بر اثر گاز گرفتگی در خطر مرگ قرار گرفته بودند که آتش نشانان بی درنگ وارد خانه شده و با انجام کمک های اولیه آنها را از مرگ نجات دادند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران ادامه داد: نیروهای عملیات پس از تحویل مصدومین به امدادگران اورژانس و و ارائه تذکرات ایمنی لازم به دیگر ساکنان ساختمان به ماموریت خود پایان دادند.

کد مطلب 1747798

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها