نجات 3 عضو خانواده ای از یک قدمی مرگ

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی پس از اطلاع از یک مورد گاز گرفتگی، ساعت11 و 53 دقیقه امروز بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 38 و نجات 5 را به شهرک ولیعصر، خیابان پژاند اعزام کرد.

وی افزود : پس از حضور آتش نشانان در محل مشخص شد، در طبقه دوم یک ساختمان 4 طبقه مسکونی سه نفر از اعضای یک خانواده بنام های فاطمه- م 51 ساله، ویدا – ن 26 ساله و ارغوان- ن 6 ساله بر اثر گاز گرفتگی در خطر مرگ قرار گرفته بودند که آتش نشانان بی درنگ وارد خانه شده و با انجام کمک های اولیه آنها را از مرگ نجات دادند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران ادامه داد: نیروهای عملیات پس از تحویل مصدومین به امدادگران اورژانس و و ارائه تذکرات ایمنی لازم به دیگر ساکنان ساختمان به ماموریت خود پایان دادند.