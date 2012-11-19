تئاتر منطقه 16 تهران به نام یک مازندرانی رقم خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم گشایش دومین جشنواره تئاتر شمسه تهران در تالار ایوان شمس، هر منطقه از تهران به نام یک هنرمند نامگذاری که بر این اساس، منطقه 16 به نام حسن دولت آبادی هنرمند، مدرس و محقق مازندرانی تئاتر ثبت شد.



طبق برنامه ریزی های انجام شده، استادان با تجربه تئاتر در 22 منطقه تهران مستقر و در سه ماه برگزاری کارگاههای آموزش تئاتر به صورت فشرده، نسبت به آماده سازی و راهنمایی داوطلبان جهت تشکیل گروه و تولید اثر نمایشی اقدام خواهد کرد که پس از بازبینی و انتخاب اولیه، آثار برتر به بخش نهایی جشنواره نمایش راه خواهند یافت.



دومین جشنواره سراسری تئاتر شمسه، به دبیری رحمت امینی از 25 الی 30 دیماه سالجاری در مجموعه تالارهای حوزه هنری واقع در در تقاطع حافظ و سمیه برگزار می شود.