زخمی شدن دو نظامی صهیونیست در حملات تلافی جویانه مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر، المنار گزارش داد: یک فروند موشک مقاومت فلسطین در شهرک "شاعر هنگیف" در فلسطین اشغالی فرود آمده است.
از سوی دیگر کانال هفت تلویزیون رژیم صهیونیستی از زخمی شدن شماری از شهرک نشینان اسرائیلی در اثر فرود آمدن موشک در شهر سدیروت خبر داد.
پایگاه یدیعوت آحارونوت نیز اعلام کرد: بر اثر اصابت موشک به شهرک "بنی شمعون" در جنوب فلسطین اشغالی یک صهیونیست زخمی شده است.
رسانه های رژیم صهیونیستی از زخمی شدن دو نظامی این رژیم در اثر اصابت گلوله خمپاره به یک پایگاه نظامی در نزدیکی غزه خبر دادند.
رسانه های رژیم صهیونیستی همچنین از شلیک موشک مقاومت فلسطین به شهر عسقلان خبر دادند.
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