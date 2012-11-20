ابوالفضل فتح الهی در گفتگو با مهر از اصلاح آئین نامه 112 ماده ای دادرسی نحوه حل اختلاف کارگری و کارفرمایی خبر داد و گفت: نحوه رسیدگی به اختلافات و شکایات کارگران و کارفرمایان، در دستور کار جدید شورای عالی کار قرار گرفت.

عضو هیئت حل اختلاف کارگری و کارفرمایی کشور اظهار داشت: برخی مسائل و موانع در روند بررسی شکایات و اختلافات کارگران و کارفرمایان مطرح است که برگزاری نشست های 3 جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت به دنبال حل آنها است.

فتح الهی ادامه داد: با برگزاری چندین نشست در شورای عالی کار، پیش نویس آئین دادرسی حل اختلاف کارگران و کارفرمایان تدوین شد که به صورت کلی به دنبال پیدا کردن راهکارهایی برای جلوگیری از برخورد رسیدگی شکایات کارگران و کارفرمایان به موانع و مسائل مختلف است.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: نمایندگان دولت برای رفع مشکلات مربوط به نحوه رسیدگی شکایات کارگران و کارفرمایان یک سری موارد جدیدی را مطرح کرده اند که هم اکنون توسط مقامات کارگری، کارفرمایی و دولت در دست بررسی قرار دارد.

وی خاطر نشان کرد: شفاف سازی و مشخص کردن حوزه وظایف تخصصی هیئت های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی و ایجاد شرایط تسهیل در انجام دادرسی ها؛ از مهم ترین اهداف اصلاح آئین دادرسی و حل اختلاف کارگر و کارفرما است.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: هم اکنون آئین نامه رسیدگی به شکایات کارگران و کارفرمایان دارای مواردی همچون مراجع حل اختلاف، نحوه معرفی نمایندگان هر یک از گروه های کارگری و کارفرمایی، نحوه احراز صلاحیت رسیدگی کنندگان به اختلافات، وکالت ها، چگونگی حضور کارفرما برای رسیدگی به شکایت در هیئت حل اختلاف و نحوه تنظیم دادخواست اولیه، همچنین ابلاغ آراء و دعوت به جلسات است.