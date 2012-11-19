ماسه مجرای پاتیل برای صنعت فولاد طراحی و تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی رستمی- معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز با بیان اینکه این طرح در یکی از شرکت های مستقر در این دانشگاه انجام شده است، تصریح کرد: این پروژه تحقیقاتی در سومین نمایشگاه علم تا عمل که توسط معاونت فناوری ریاست جمهوری در شهریور ماه امسال برگزار شد به عنوان طرح برتر کشوری نیز انتخاب شد.

وی مهمترین هدف اجرای این طرح را بومی سازی دانش فنی این کار در کنار کارآفرینی بیان کرد و یاد آور شد: طی مدتی کوتاه با حمایت های مرکز رشد دانشگاه تبریز این طرح به تولید نیمه صنعتی رسید در حال حاضر ضمن کسب تاییدیه های فنی از صنایع فولاد کشور موفق به تجاری سازی و تولید انبوه شده است.

معاون پژوهشی دانشگاه تبریز در ادامه با بین اینکه در صنعت تولید فولاد با کیفیت بالا، پاتیل به دلایل مختلفی نظیر یکنواخت کردن دما و ترکیب شیمیایی مذاب، گاززدایی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: برای جلوگیری از انجماد مذاب درون نازل انتهایی پاتیل، نازل با یک ماسه دیرگداز (به عنوان ماسه مجرای پاتیل) قبل از ورود مذاب شارژ می شود و سپس مذاب درون پاتیل اضافه می شود، در هنگام ریخته گری، خروج ماسه از درون نازل سبب ایجاد یک دهانه باز خواهد شد که به واسطه آن مذاب فولاد خارج می شود.

وی تصریح کرد: امروزه ترکیبات مختلفی به عنوان ماسه مجرای پاتیل مورد استفاده قرار می گیرند. در حال حاضر این محصول وارداتی بوده و در این شرکت تلاش شده ترکیب مناسب ماسه مورد استفاده شناسایی و دانش فنی تولید آن فراهم شده و امکان جایگزینی ماسه های مجرای پاتیل فراهم شود.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز افزود: این پروژه تحقیقاتی در مدت 5/1 سال با هزینه یک میلیارد ریال توسط شرکت فرادما بنیان تجاری سازی شده است.