مراکز خصوصی و مردمی در توسعه طب بومی کشور نفش مهمی ایفا می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن قدیمی باقرآباد قبل از ظهر دوشنبه درهمایش حامیان طب سنتی مشهد گفت: با وجود گذشت شش ماه از راه اندازی کارگروه طب سنتی استان و برگزاری 58 جلسه و تصویب 22 مصوبه فقط دو مصوبه اجرایی شده است.

شناسایی موسسه های فعال طب سنتی در بخش خصوصی

قدیمی با اشاره به اینکه مشکل اصلی حوزه طب سنتی عدم سازماندهی است افزود: کمیته ای جهت شناسایی موسسه های فعال این حوزه در بخش خصوصی تشکیل شد و مراکز طب سنتی تا حدود شناسایی شدند.

وی بیان کرد: متاسفانه ورود غیر تخصصی و علمی برخی کانون ها به حوه طب سنتی افزود: نقش مراکزخصوصی و مردمی در توسعه طب بومی حائز اهمیت است اما ورود بدون تخصص در این حوزه صدمات جبران ناپذیری را به بار خواهد آورد.

دبیر ستاد همایش های ملی طب کل نگر شرق کشور از راه اندازی طرح بزرگ پزشک همراه خبر داد و افزود: این برنامه 7 آذر سال جاری به بهره برداری می رسد.

اجرایی نشدن نمایشگاه دستاوردهای دارویی طب اسلامی سنتی

وی افزود: طرح برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دارویی طب اسلامی سنتی از جمله مصوبات کارگروه طب سنتی استان است که است که اداره کل ارشاد اسلامی خراسان رضوی هم رسیده اما هنوز اجرایی نشده است.

وی ترویج طب اسلامی را راهی برای مقابله با تهدید جنگ نرم درحوزه تغذیه دانست و افزود: طب اسلامی راهی به سوی تمدن اسلامی است و پزشکان وظیفه خطیرمعرفی وزارت سلامت حکومت امام زمان را بر عهده دارند تا جز مقدمه سازان ظهور حضرت مهدی(عج) باشند.