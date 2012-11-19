ایران در مسیر تبدیل شدن به قدرت بزرگ اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از نقشه راه کانون هماهنگی دانش و صنعت شیشه کشور ظهر دوشنبه با حضور حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، احمد عجم استاندار، محمد جواد قاسمی سرپرست دفتر تجاری سازی و همکاریهای دانش و صنعت معاونت ریاست جمهوری، حسین زجاجی دبیر انجمن صنعت شیشه کشور، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تجار، معاونان برنامه ریزی و پشتیبانی منابع انسانی استانداری و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در پارک علم و فنآوری امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد.

حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد در این مراسم گفت: امروز ایران اسلامی به یک قدرت بزرگ سیاسی و دفاعی در منطقه و جهان تبدیل شده و منشاء تحولات بنیادین سیاسی در جهان نیز محسوب می شود.

ایران بزرگترین عامل بازدارنده در برابر نظام سلطه

وی افزود: در دوران پس از جنگ تحمیلی شاهد شکل گیری نظام دفاعی مقتدر با سطح امنیت بالا بودیم که امروز این قدرت به یک عامل بازدارنده قوی در برابر نظام سلطه تبدیل شده است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دوران تولد سوم نظام اسلامی در مسیر جهش علمی است که با تجربه دفاع مقدس هیچ تردیدی نیست که رشد علمی ایران اسلامی همه را شگفت زده خواهد کرد.

وی حمایت دولت و نظام از ایجاد پارک های فناوری و شرکت های دانش بنیان را از دستاوردهای نگرش علمی در کشور دانست و افزود: روحانیت شیعه مفتخر است که در دوران مدیریت آنها این انقلاب عظیم در نتیجه هماهنگی و عجین شدن علم و دین محقق شده است.

ابوترابی فرد تصریح کرد: تبدیل کردن دانش به فنآوری از کارهای مهمی است که باید در حوزه تولید علم صورت گیرد و تسهیل آن بر عهده پارک های علم و فنآوری است.

ایران در حال تبدیل شدن به قدرت اقتصادی است

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی یادآورشد: در آستانه تولدی دیگر قرار داریم و جمهوری اسلامی در حال تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ اقتصادی است و همانطوری که دفاع مقدس زمینه اقتدار سیاسی و دفاعی کشور را فراهم کرد امروز تحریم های سنگین آمریکا و غرب مسیر ما را در رسیدن به این موفقیت بزرگ بسرعت هموار خواهد کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: این تحریمها اگر چین را هدف گرفته بود امروز آن کشور را تسلیم خواسته های خود کرده بود و یا چرخ اقتصادی آن را متوقف می کرد اما مردم مقاوم ایران اسلامی با هدایت رهبری این فشارها را تحمل کردند و از آن به عنوان فرصتی برای تقویت بنیه اقتصادی خود استفاده کردند.

آمریکا نقشه راه خود را تغییر خواهد داد

وی بیان کرد: نگران آن هستیم با خنثی کردن توطئه دشمنان، تغییر تراز تجاری ایران که با سرعت در حال انجام است، قطع تدریجی رابطه بودجه با نفت، آمریکا نقشه راه خود را تغییر دهد.

ابوترابی فرد گفت: با تغییرات بنیادین راه برای حمایت از تولید داخلی هموار شده و در بسیاری از حوزه ها این قابلیت را داریم تا رتبه اول را کسب کنیم.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تشکیل کانون دانش و صنعت شیشه در کشور اظهارداشت: راه اندازی این کانون در افزایش تولید، بازاریابی، ارتقاء فنآوری و تامین مواد اولیه و تنوع محصول نقش مهمی دارد و می تواند به جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز کمک کند.

ابوترابی فرد یادآورشد: یکی از مشکلات صنعت شیشه قیمت بالای مواد اولیه و تولید است که با افزایش بهره وری و بازاریابی محصول و نیز افزایش صادرات که در قالب برنامه ریزی کانونها تسریع می شود می توان موانع را برطرف کرد.