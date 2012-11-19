چهل منبر؛ آیین عاشورایی گرگانیها/ ثبت ملی آیین چهل منبر

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این مراسم از مراسم آیینی ماه محرم درروز تاسوعا است که تنها در محلات قدیمی گرگان برگزار می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این اثر با شماره 550 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید، مراسم چهل منبر را شرح داد و گفت: خانه های گرگانی منبر خود را بیرون از درب منزل قرار می دهند، تا هرکسی نذری دارد شمعی روشن کند و بر روی آن قرار دهد.

وی خاطر نشان کرد: گرگانی ها اعتقاد دارند اگر کسی شمع روشن کند و بر روی چهل منبر بگذارد حاجتش برآورده می شود.



وی همچنین از برپایی تکیه هنرمندان در خانه باقری گرگان خبر داد و گفت: با توجه به فرارسیدن ماه محرم وایام سوگواری سیدالشهداء، تکیه هنرمندان درخانه باقری از بناهای بافت قدیم گرگان برپا شد.



عباسی گفت: نظر به برپایی مراسم ماه محرم در تکایا و محله های بافت قدیم گرگان، برنامه های متنوعی در محل تکیه هنرمندان واقع در خانه باقری برگزار می شود.

قربان عباسی اظهارداشت: این برنامه ها با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و توسط واحدهای تخصصی حوزه هنری گلستان اجرا خواهد شد.

وی افزود: برگزاری کارگاه های بررسی و تحلیل کتاب های شعر و داستان عاشورایی، عصر شعر، مقتل خوانی، بررسی موسیقی آیینی با حضور اساتید برجسته کشور، اکران فیلم های کوتاه، مستند و داستانی، برگزاری کارگاه های تحلیل و بررسی سینمای دینی، برپایی نمایشگاه عکس عاشورایی از جمله برنامه هایی است که در دهه اول محرم اجرا می شود.

عباسی همچنین اضافه کرد: اجرای مسابقات عکاسی، برگزاری نمایشنامه خوانی، اجرای تعزیه، برگزاری کارگاه های تخصصی نمایش، کارگاه نقاشی قهوه خانه ای، کارگاه تصویرسازی و نقاشی کودکان از دیگر برنامه هایی است که در دهه اول محرم برای عموم علاقمندان به اجرا درخواهد آمد.

وی گفت: این برنامه ها با هدف بسترسازی، انتقال پیام های عاشورایی و همچنین فراهم کردن زمینه های لازم جهت خلق آثار فاخر توسط هنرمندان تدارک دیده شده است.

عباسی در پایان اظهار امیدواری کرد: با اجرای مراسم های ویژه در مناسبت های مختلف دربافت قدیم گرگان ، ارزش های فرهنگی و دینی بیش از پیش اشاعه داده شود.

عباسی درادامه به ثبت جهانی برج گنبدقابوس اشاره داشت که جشن ثبت آن با حضور رئیس جمهور صورت گرفت وافزود: با توجه به پیگیری های رئیس سازمان، برنامه ثبت دیوار دفاعی گرگان را نیز در دستور کار داریم که در این زمینه چند نشست با کارشناسان، متخصصان و رئیس سازمان داشته ایم و بزودی طرح آن را برای یونسکو ارسال خواهیم کرد.

مدیر کل میراث فرهنگی گلستان ادامه داد: مدرسه عمادیه در گرگان در حال برگرداندن به کاربری اولیه است که اکنون در این مکان سفیران هدایت مشغول تعلیم و تربیت هستند و به این بخش چهار میلیارد ریال اعتبار تخصیص داده شده و اکنون 70 درصد پیشرفت کاری دارد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات اساسی در احیای فرهنگ دفاع مقدس، واگذاری کاخ آقامحمدخان برای مرمت از سوی سپاه نینوا استان به میراث است که قرار است این مکان به موزه زنان دفاع مقدس، با اعتباری افزون بر 5/2 میلیارد ریال تبدیل شده و تا 22 بهمن ماه بهره برداری خواهد شد.

عباسی همچنین به مسجد ومدرسه کریم ایشان اشاره داشت که برای احیاء و مرمت آن 300 میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شده و تا کنون نیز پیشرفت خوبی در کار داشته ایم.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد با اقدامات مناسب و مرمت و حفظ آثار تاریخی و مذهبی این استان، گردشگری مذهبی بیش از پیش گسترش و بسط داده شود.