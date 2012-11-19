  1. حوزه و دانشگاه
۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۱۵

راه‌اندازی رشته کاردانی حرفه‌ای بورس در علمی کاربردی

راه‌اندازی رشته کاردانی حرفه‌ای بورس در علمی کاربردی

شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی سرفصل و ریز محتوای برنامه درسی کاردانی حرفه‌ای بورس را تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رشته کاردانی حرفه‌ای بورس با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر برای انجام فعالیتها و خدمات شرکتهای بورس و شرکتهای کارگزاری، کانونها و نهادهای مالی با توجه به نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار تدوین و تصویب شد.

از جمله قابلیتها و توانمندیهای فنی فارغ التحصیلان این دوره می توان به شناخت ضوابط و مقررات بازار سرمایه، شناخت اصطلاحات بازار سرمایه، شناخت نهادها، بازارها و ابزارهای مالی، توانایی انجام ثبت سفارش بازاریابی خدمات مالی، جمع آوری داده های مالی از منابع مختلف، انجام عملیات حسابداری و به کارگیری نرم‌افزارهای مورد نیاز در بورس است.

با توجه به توانمندیهای فوق، فارغ‌التحصیلان این دوره می‌توانند در سمت کاردان امور بورس مشغول به فعالیت شوند.

برخی از دروس تخصصی این دوره شامل مقررات تخصصی بازار سرمایه، ابزارهای مالی، نهادهای مالی، بازارهای مالی، عملیات ثبت سفارش کالا، عملیات ثبت سفارش اوراق بهادار، بازاریابی خدمات مالی، جمع آوری داده‌ها و حسابداری در نهادهای مالی است. این دورس به همراه 512 ساعت آموزش محیط کار شامل کاربینی و کارورزی ارائه می‌شود.

کد مطلب 1747820

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