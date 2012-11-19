  1. دانشگاه و فناوری
۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۵۳

کارگاه آموزشی بهسازی لرزه ای با فناوری برگزار می شود

کارگاه آموزشی بهسازی لرزه ای با فناوری برگزار می شود

کارگاه آموزشی بهسازی لرزه ای سازه ها با استفاده از فناوریهای نوین (نانو) برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نانوبتن و کاربردهای آن، بتن مسلح شده با نانوالیاف کامپوزیتی، فلزی و سیلیکاتی، مدل‌های جدید تحلیل عددی بتن مسلح با الیاف کامپوزیتی، نتایج آزمایشهای انجام شده بر روی دیوارهای برشی از بتن حاوی الیاف کامپوزیتی، کاربرد و نحوه استفاده از میراگرها (Dampers) در سازه‌های بتنی، تجربه های موفق در سایر کشورها در کاربرد سازه‌های تقویت شده با فناوری نانو  و الیاف کامپوزیتی و فلز از جمله سرفصلهایی است که در این کارگاه آموزشی تدریس می شود.

این کارگاه آموزشی 12 و 13 آذرماه 91 در دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران برگزار و به شرکت کنندگان مدرک رسمی از سوی این دانشگاه اعطا می شود.
 
علاقه مندان جهت ثبت نام می توانند به پایگاه اینترنتی به آدرس : http://fnst.ut.ac.ir  مراجعه کنند.
 
کد مطلب 1747827

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها