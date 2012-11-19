کارگاه آموزشی بهسازی لرزه ای با فناوری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نانوبتن و کاربردهای آن، بتن مسلح شده با نانوالیاف کامپوزیتی، فلزی و سیلیکاتی، مدل‌های جدید تحلیل عددی بتن مسلح با الیاف کامپوزیتی، نتایج آزمایشهای انجام شده بر روی دیوارهای برشی از بتن حاوی الیاف کامپوزیتی، کاربرد و نحوه استفاده از میراگرها (Dampers) در سازه‌های بتنی، تجربه های موفق در سایر کشورها در کاربرد سازه‌های تقویت شده با فناوری نانو و الیاف کامپوزیتی و فلز از جمله سرفصلهایی است که در این کارگاه آموزشی تدریس می شود.



این کارگاه آموزشی 12 و 13 آذرماه 91 در دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران برگزار و به شرکت کنندگان مدرک رسمی از سوی این دانشگاه اعطا می شود.