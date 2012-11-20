افتتاح 120 موزه در دولت نهم و دهم

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود علویان صدر با بیان این مطلب اظهار داشت:هم اکنون 415 موزه به صورتی دولتی، خصوصی و مشارکتی در سراسر کشور فعال است که از این تعداد 217 موزه وابسته به سازمان میراث فرهنگی می باشد.



وی تصریح کرد: تا پیش از سال 84 تنها 97 موزه وابسته به سازمان میراث فرهنگی در کشور وجود داشت که با تخصیص اعتبارات ویژه، رسالت موزه سازی و تجهیز آنها به طور گسترده ای آغاز شد و طی این مدت 120 موزه جدید افتتاح گردید.



وی ادامه داد: افزایش این تعداد موزه ها باعث رشد 40درصدی تعداد بازدیدکنندگان نسبت به سال 84 شد به طوری که تا پایان سال مالی 90 نزدیک به 21 میلیون نفر از موزه‌های سراسر کشور بازدید کردند.



وی به افزایش موزه های خصوصی اشاره کرد و افزود: از مجموع 35 موزه خصوصی سراسر کشور 25 موزه از سال 84 تا 90 احداث شده است که این امر مبین سیاست های تشویقی و حمایتی سازمان میراث فرهنگی در طول این سال‌ها بوده است.



معاون میراث فرهنگی کشور خاطرنشان کرد: هم اکنون 42 موزه مشارکتی فعال در کشور وجود دارد که 31 موزه آن در دولت نهم و دهم احداث شده است.



علویان صدر گفت: موزه ها مکان مناسبی برای رابطه میان نسل‌هاست، فضایی برای احساس تعلق و نگاه دوباره به هویت و البته مکانی برای افزایش دانش هر انسان نسبت به گذشته است بر همین اساس سازمان میراث فرهنگی همواره در مقوله های مرتبط موزه با حساسیت ویژه ای فعالیت می کند.