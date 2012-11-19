دو جلسه محرومیت برای ضارب داور/ آرای انضباطی بازیکن شهرداری مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر پورحسن بعدازظهر امروز دوشنبه درباره اقدام احسن الله شیرکوند مبنی بر کتک زدن داور بازی سایپا و شهرداری ارومیه تصریح کرد: جلسه رسیدگی به این اتفاق امروز و در غیاب اعضای باشگاه شهرداری برگزار شد. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که شیرکوند را به دو جلسه محرومیت از همراهی تیمش، پرداخت 10 میلیون تومان و دو جلسه محرومیت تعلیقی جریمه کنیم.

وی که با بخش خبری نیمروزی شبکه خبر گفتگو می کرد افزود: البته شیرکوند از این حرکتش اظهار ندامت کرده و گفته بود که به خاطر مشکلات خانوادگی و تحت تاثیر گرفتن شرایط مسابقه چنین کاری کرده است. این بازیکن تاکید کرد که دیگر چنین حرکتی از او نخواهیم دید.

پورحسن در پاسخ به این سئوال که " آیا فکر نمی‌کنید این جریمه نسبت به اتفاق رخ داده سبک در نظر گرفته شده است"؟ یادآور شد: قبول دارم شاید این حکم سبک باشد ولی یکی از جریمه ها تعلیقی است و در صورتی که یکبار دیگر چنین حرکتی تکرار شود این حکم اجرایی خواهد شد.

وی در پایان گفت: قبول دارم که ضعف‌هایی در برگزاری مسابقه و قضاوت‌ها وجود دارد. چون گروهی از داوران بازنشسته شده‌اند و ما مسابقات را با تلفیقی از داوران جوان و با تجربه برگزار می‌کنیم.

در هفته ششم لیگ برتر والیبال تیم سایپا و شهرداری ارومیه به مصاف هم رفتند. در حالی که دو تیم با نتیجه نزدیک بازی را دنبال می‌کردند اسدالله شیرکوند لیبروی تیم والیبال شهرداری ارومیه در اعتراض به رای داور و گرفتن کارت زرد، به سوی سکوی داور اول رفت و یزدان‌پناه را که قضاوت مسابقه را بر عهده داشت از سکو پایین کشید.