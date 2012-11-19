فرهنگ سازی در خصوص تحقق حقوق شهروندی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز احمدی ظهر دوشنبه در سومین جلسه کارگروه صیانت از حقوق شهروندی که در محل سالن پیامبر اعظم(ص) استانداری زنجان برگزار شد افزود: هیچ دین و آیینی به مانند دین اسلام پایبند به حقوق شهروندی نیست و در جامعه اسلامی نیز به این مهم توجه بیشتری شود.

وی با بیان اینکه حقوق شهروندی همانند حق الناس است که باید در جامعه به آن توجه شود ادامه داد: بدون تخصیص اعتبار نیز می‌توانیم با همکاری و تعامل با دستگاه‎های اجرایی این مهم را عملی کنیم.

احمدی افزود: حاصل توجه به حقوق شهروندی رفع مشکلات مردم و در نتیجه رضایت مردم است که تحقق این موضوع نیاز به کار جهادی دارد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان با اشاره به اینکه باید برای صیانت از حقوق شهروندی فرهنگ‎سازی انجام شود افزود: انتظار داریم آموزش‌ها در این خصوص ادامه داشته باشد چراکه مراقبت از مردم کار اصلی مسئولان است.

احمدی با بیان این‌که کمیته‎ها و اعضاء صیانت از حقوق شهروندی باید فعال باشند افزود: اعضاء و کمیته‎ها باید فعالیت خود را بیش از گذشته کنند و سهم و وظیفه خود را تعیین کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه کتابی بالاتر و بهتر از قرآن وجود ندارد، یادآور شد: قرآن همه آسیب‌ها را مطرح کرده و اولویت‌بندی نیز شده است در اینکه کار پیش نمی‌رود باید اذعان کنیم که ما عمل نمی‌کنیم و این درحالی است که همه نیز از آسیب‌های جامعه آگاهی داریم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان گفت: در حال حاضر در جامعه کار و فعالیت‎های جمعی آن چنان که باید خود را نشان نمی‌دهد و از نگاه دین و اسلام تعامل و تعاون از آن ما است که باید درخصوص این مهم تلاش شود و کار به دست صالحان و کسانی که می‎خواهند در جامعه جهت مبارزه با منکرات و امر به معروف و نهی از منکر همکاری کنند و هزینه بپردازند، سپرده شود.