ثابت شد اردوی بلند مدت به نفع تیم ملی نیست/ صعود دیگر دست ما نیست

محمد زادمهردرگفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان و نتیجه ای که رقم خورد ضمن بیان مطلب فوق گفت: متاسفانه شاهد هفته تلخی در فوتبال ایران بودیم که اوج آن شکست تیم ملی مقابل ازبکستان بود. همه دیدند تعطیلی رقابت های لیگ برتر، نبود رقابت های جام حذفی و بازیهای دوستانه غیر مفید دردی از فوتبال ما دوا نمی کند.

وی در همین خصوص افزود: با توجه به اینکه بازیکنان ایرانی بیشتر احساسی بوده و وابستگی خاصی به خانواده های خود دارند امروز نیز مانند گذشته باز هم در عمل به این نتیجه رسیدیم که اردوهای 15 یا 20 روزه و یا حتی بلندمدت تر نه تنها به تیم ملی کمک نمی کند بله به ضرر آن نیز است.

بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران تاکید کرد: ما در بازی مقابل ازبکستان در مجموع نسبت به بازیهای قبل بهتر بوده و حتی می توان گفت در نیمه اول تیم برتر میدان بودیم اما متاسفانه باز هم از جایی گل خوردیم که هنوز ایراد ما برطرف نشده است.

وی در همین خصوص تاکید کرد: هنوز بازیکنان ما بویژه مدافعان و هافبک های دفاعی در هنگام ضربات آزاد تیم حریف و همچنین ارسالهایی که بر روی دروازه ایران صورت می گیرد ضعف داشته و دچار استرس می شوند. برای من مشخص نیست که چرا کادر فنی تیم ملی پس از گذشت 5 بازی هنوز نتوانسته این ایراد را برطرف کند.

زادمهر با بیان این که آمار گلهای زده تیم ملی ایران در 5 بازی گذشته بسیار ضعیف است، گفت: کادر فنی تیم ملی باید روش های جدیدی را برای باز کردن دروازه حریفان در نظر گرفته و بازیکنان این روش ها را در تمرینات تیم ملی و بازیهای تدارکاتی به خوبی تجربه کنند.

وی تصریح کرد: متاسفانه با باخت مقابل ازبکستان کار ما باز هم به اما و اگر کشیده شد و باز هم سرنوشت صعود به رقابت های جام جهانی تا حدود زیادی از دست ما خارج شد. باید در بازیهای باقیمانده بویژه مقابل قطر و لبنان حداکثر امتیازات لازم را کسب کنیم چون اگر به قطر نیز ببازیم حتی در گروه خود سوم نیز نمی شویم.