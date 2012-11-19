سرویسهای ویژه ناوگان اتوبوسرانی پایتخت به هیاتهای مذهبی شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، ناوگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برای خدمت رسانی بهتر به شهروندان در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی علاوه بر خطوط سامانه های تندرو(BRT) که به صورت شبانه روزی نسبت به جابجایی عزاداران اقدام می کند.

از میادین و پایانه های بزرگ پایتخت سرویس های ویژه ای به هیاتهای مذهبی سطح شهر و همچنین مسجد امام حسین واقع در میدان امام حسین (ع) و تقویت خطوط منتهی به مهدیه تهران و امام زاده صالح و حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در روزهای تاسوعا و عاشورا تو سط مناطق و سامانه های جمعی را تدارک دیده تا دسترسی سریع به مساجد، تکایا، بقاع و اماکن متبرکه مقدور شود.

مطابق معمول همه ساله و به علت حرکت دستجات عزادار در طول خیابانهای 17 شهریور، خیابان شوش، میدان امام حسین(ع) تا میدان راه آهن و به سبب جلوگیری از برخورد علائم و پرچم های عزاداری و هر گونه احتمال خطر برای دستجات و مسافران در تاریخ چهارم و پنجم آذر ماه، خطوط سامانه اتوبوسهای برقی تعطیل بوده و در مسیرهای قابل عبور با استفاده از اتوبوس های عادی نسبت به جابجایی شهروندان اقدام می کنند.