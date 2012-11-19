  1. جامعه
۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۴۵

سرویسهای ویژه ناوگان اتوبوسرانی پایتخت به هیاتهای مذهبی شهر

سرویسهای ویژه ناوگان اتوبوسرانی پایتخت به هیاتهای مذهبی شهر

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در روزهای تاسوعا و عاشورا، سرویس های ویژه ای برای دسترسی به هیاتهای مذهبی سطح شهر تدارک دیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناوگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برای خدمت رسانی بهتر به شهروندان در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی علاوه بر خطوط سامانه های تندرو(BRT) که به صورت شبانه روزی نسبت به جابجایی عزاداران  اقدام می کند.

 از میادین و پایانه های بزرگ پایتخت سرویس های ویژه ای به هیاتهای مذهبی سطح شهر و همچنین مسجد امام حسین واقع در میدان امام حسین (ع) و تقویت خطوط منتهی به مهدیه تهران و امام زاده صالح و حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در روزهای تاسوعا و عاشورا تو سط مناطق و سامانه های جمعی را تدارک دیده تا دسترسی سریع به مساجد، تکایا، بقاع و اماکن متبرکه مقدور شود.

 مطابق معمول همه ساله و به علت حرکت دستجات عزادار در طول خیابانهای 17 شهریور، خیابان شوش، میدان امام حسین(ع) تا میدان راه آهن و به سبب جلوگیری از برخورد علائم و پرچم های عزاداری و هر گونه احتمال خطر برای دستجات و مسافران در تاریخ  چهارم و پنجم آذر ماه، خطوط سامانه اتوبوسهای برقی تعطیل بوده و در مسیرهای قابل عبور با استفاده از اتوبوس های عادی نسبت به جابجایی شهروندان اقدام می کنند.

کد مطلب 1747846

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها