به گزارش خبرنگار مهر بعد از درج گزارش در خبرگزاری مهر، درباره حراج کریستی علیرضا سمیع‌آذر؛ مدیر سابق موزه هنرهای معاصر به این گزارش با یادداشتی به شرح زیر پاسخ داده است:

"در خبر مورخ 27/8/1391 آن خبرگزاری تحت عنوان «پشت پرده توهین‌های کریستی به اسلام و انقلاب . . .» ضمن ذکر اطلاعاتی ناقص، اسامی افرادی از جمله اینجانب برده شده با این نیت که در مورد دخالت بنده و دیگران در این امر ایجاد شبهه شود.



آثار ذکر ‌شده تماماً متعلق به هنرمندان ایرانی مقیم خارج‌ازکشور بوده که از طریق گالری‌های خارجی به حراج راه یافته‌اند و هیچ مسئولیتی در مورد شرکت این آثار متوجه فردی در داخل کشور نیست. تفسیرهای یاد‌شده حاوی بدبینانه‌ترین برداشت از این آثار است و به گمان بنده می‌توان از منظر نقد تحلیلی هنر، قرائت‌های کاملاً متفاوتی با آنچه خبر مزبور مدعی شده‌ را نیز مطرح کرد که بدون شک به برداشت یک صاحب نظر هنری نزدیک‌تر خواهد بود.

اینجانب نه نماینده کریستی هستم و نه مسئول انتخاب آثار داخل و خارج برای شرکت در حراج. نمایندگان کریستی همواره برای این انتخاب، خود رأساً به گالری‌ها مراجعه و از میان آثار پیشنهادی، مواردی را انتخاب و در نمایشگاه خود ارائه می‌کنند. برای آنها رعایت موازین اخلاقی و پرهیز از نمایش آثار موهن به مقدسات مذهبی و باورهای ملی هر کشوری یک اصل اساسی است و تجربه نشان داده که بدون رعایت این اصول امکان فعالیت فرهنگی معتبر و با دوام در مجموعه کشورهای اسلامی برای هیچ نهادی مطلقاً میسر نیست.

حراج کریستی مثل بسیاری رویدادهای دیگر یک فرصت جهانی برای حضور فرهنگی ایران است که خوشبختانه با دستاوردهای غرور‌انگیزی هم برای هنر معاصرایران همراه بوده است. همانند بسیاری مجامع دیگر، ممکن است هنرمندان کشورهای گوناگون یا هنرمندان ایرانی مقیم خارج هم در آن شرکت و آثاری غیرقابل پذیرش برای ما را عرضه کنند. به عنوان مثال در دو دوره اخیر بینال ونیز که چند هنرمند ایرانی با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شرکت داشتند، برخی هنرمندان دیگر ایرانی مقیم خارج از کشور هم حضور داشتند که هر‌گونه محتوا و جهت‌گیری آثار آنان دلیلی برای عدم حضور هنرمندان داخل کشور در این قبیل مجامع نمی‌شود. اتفاقاً وجود این گونه برداشت ها و شائبه ها در مورد کارهای دیگران، ضرورت حضور هنرمندان داخل کشور را دوچندان می سازد و ایجاد شبهه و سوءظن هرگز در راستای دلسوزی و مصلحت اندیشی نخواهد بود.



هنرمندان ایرانی مدت‌هاست دریافته‌اند ارزش راستین یک اثر هنری در رادیکالیزم سیاسی و انتقادی آن نیست و به‌خصوص در یک صحنه رقابت بین‌المللی کسی برای شعارهای تند و افراطی توجه چندانی مبذول نخواهد داشت. لذا طرح شبهه در مورد انگیزش‌های هنرمندان برای تبدیل هنرشان به یک تریبون علیه مصالح ملی و منویات دینی اساساً نوعی کم‌اطلاعی از وضعیت و رویکردهای هنرمندان معاصر کشور است."

توضیح مهر

این اظهارات در حالی است که رسانه ماه مهر که از سایت‌های نزدیک به سمیع‌آذر است به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد گزارشی را درباره حراج کریستی منتشر کرده بود که در بخشی از آن به نقش سمیع‌آذر به عنوان مشاور این حراج اشاره شده و البته وی واکنشی به این موضوع نداشته است. در بخشی از این گزارش آمده است:

"حراج کریستی مشابه حراج های دیگر دنیا است. این حراج با یک سیستم باز و آزادانه اداره می شود و هیچ محدودیتی برای قیمت گذاری وجود ندارد، به همین دلیل هر کسی می تواند اثر موردنظرش را مستقیما یا از طریق افراد دیگر به حراج کریستی پیشنهاد دهد.

اینها صحبت‌های علیرضا سمیع آذر، از مدیران سابق موزه هنرهای معاصر و مشاور فعلی حراج کریستی دبی است. گفته می شود او مهم ترین فرد در انتخاب آثار ایرانی و پیشنهاددهنده اصلی آثار ایرانی به این حراج است. خود سمیع آذر هم این موضوع را تایید می کند و البته می افزاید که صرفا در حد مشاوره به حراج کریستی و هنرمندان ایرانی فعالیت می کند.

