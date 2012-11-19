همایش دانش آموزان بسیجی 13 ساله اردبیلی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگ مستعد حصاری ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های هفته بسیج در اردبیل گفت: این همایش در روز اول آذرماه برگزار شده و دانش آموزان بسیجی 13 ساله در مقوله های مختلف با اهداف بسیج آشنا می شوند.

وی با اشاره به علت برگزاری این همایش در روز اول آذرماه تصریح کرد: روزهای هفته بسیج با عناوین مختلفی نامگذاری شده است و روز اول آذرماه هم که دومین روز هفته بسیج است به نام "حضرت قاسم (ع) الگوی نوجوانان بسیجی" نامگذاری شده به همین جهت همایش در این روز برگزار خواهد شد.

مستعد حصاری با بیان اینکه امسال هفته بسیج با دهه اول محرم مصادف شده است، افزود: به همین جهت روزهای هفته بسیج به نام شهدای کربلا نامگذاری شده که در هر یک از این روزها بر اساس نام آن روز برنامه های مختلف فرهنگی و بسیجی برگزار خواهد شد.

رئیس ستاد گرامیداشت هفته بسیج در استان با اشاره به انواع برنامه های هفته بسیج در استان اضافه کرد: برنامه های هفته بسیج به دو قسمت قبل از هفته و حین هفته تقسیم شده و در سطح استان اجرا می شوند.

وی برگزاری همایش روابط عمومیهای ادارات استان را یکی از برنامه های قبل از شروع هفته بسیج برشمرد و ادامه داد: در این همایش هماهنگیهای لازم برای برگزاری برنامه های هفته در ادارات و نهادهای دولتی انجام شده و مسئولان روابط عمومی برنامه های ادارات خود را تشریح کردند.

به گفته مستعد حصاری همایش مداحان اهل بیت، همایش روحانیان و جلسه با ریش سفیدان محلات برای برگزاری منظم عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) و... از دیگر برنامه های قبل از شروع هفته بسیج بوده که برگزار شده است.