ژاپن نسبت به بروز تنش دردریای چین هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، امروز و در دومین روز از نشست "آسه آن" در کامبوج، اختلاف نظر کشورهای شرق آسیا در مورد دریای چین بار دیگر نمودار شد.

در حالیکه کامبوج به هیچ وجه مایل نبود که این موضوع در نشست آسه آن مطرح شود، ژاپن و فلیپین با طرح این موضوع موافق بودند و از همین رو نماینده ژاپن سخنانی را در مورد آن ایراد کرد.

"یوشیهیکو نودا" نخست وزیر ژاپن در نشست امروز سخنانی را در مورد تنش های موجود در دریای چین ایراد کرد و بدنیال آن دولت ژاپن بیانیه ای را منتشر کرد که در آن آمده است : نخست وزیر ژاپن موضوع دریای چین را مطرح کرد و از نگرانی های بین المللی درباره تنش های موجود در دریای چین سخن گفت. تنش هایی که ممکن صلح و ثبات را در این منطقه به خطر بیاندازد.

بر اساس این گزارش، چین، کره و ژاپن در مورد جزایر موجود در دریای چین با یکدیگر اختلاف نظر دارند.

به گزارش مهر، تنشهای ارضی در شرق آسیا میان چین، کره جنوبی و ژاپن از زمان مطرح شدن درخواست فرماندار توکیو برای خریداری جزایر مورد مناقشه از مالکان خصوصی به اوج خود رسید.

از زمان بالا گرفتن تنشهای ارضی، معترضان چینی و ژاپنی با برگزاری تظاهرات اعتراض خود را بر سر ادعای مالکیت این جزایر اعلام کرده اند.

در همین حال مردم چین 29 مرداد ماه در اعتراض به ادعای مالکیت ژاپن بر جزایر مورد مناقشه دست به تظاهرات زدند و راهی خیابانها شدند.