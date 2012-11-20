علم همراه با عمل شباهت شهدای دفاع مقدس با یاران امام حسین(ع)است

سرهنگ مهدی ابوالحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر دین دانی، دین داری و دین بانی را سه مرحله برای رسیدن به مقام والای حفاظت از دین خدا و مقام شهادت دانست و گفت: شهدای دفاع مقدس نیز به واسطه نزدیکی علم و عمل گاهی از مقام علما هم مقام والاتری پیدا کردند.

ابوالحسنی، با ذکر سیره شهدایی از استان کرمان همچون سردار شهید علی ماهانی و قباد شمس الدینی ادامه داد: شهید ماهانی عارف به حقایق اسلام و شیفته شهادت در راه خدا بود.

وی افزود: این عارف بزرگ که جزء نخستین گروه 9 نفره ای بود که از استان کرمان در عاشورای سال 59 به مقابله با دشمن بعثی پرداخت، کوله پشتی خود را پر از کتاب های دینی و عقیدتی نموده بود.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان، تصریح کرد: شهید ماهانی در اعمال خود حتی به اجتناب از اعمال مکروه و مباح نیز دقت می کرد و به انجام مستحبات اهتمام می ورزید.

وی اظهارداشت: شهید قباد شمس الدینی نیز پیرمرد چوپان بی سوادی بود که به هرچه آگاهی می یافت عمل می کرد و ناله و تزرع شبانه او به درگاه خداوند نمونه ای از عشق واقعی و شخصیت والای یک بنده مخلص و عارف است.

وی تصریح کرد: گردان 410 لشکر 41 ثارالله کرمان در دوران مقدس به گفته سردار حاج قاسم سلیمانی مجمع عارفانی بود که در این گردان از شدت معرفت، نماز شب راهم برای خود واجب کرده بودند.

