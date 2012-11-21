عزاداری خیابانی بعد از ساعت 24 تخلف است

به گزارش خبرنگار مهر، بار دیگر بیرق های عزای سرور و سالار شهیدان در کوچه و خیابان ، فضای خاصی را در شهرهای مختلف به وجود آوردند. کوچک، بزرگ، پیر و جوان هرکدام در حد خود نهایت تلاش را می کنند که عزاداری این امام همام را با شکوه هرچه بیشتر برگزار کنند چرا که توصیه ائمه معصومین (ع ) و بزرگان دین در این خصوص فراوان مشاهده می شود.

ولی برخی نکات در عزاداری ها باید مورد توجه قرار گیرد .

رئیس اداره فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در این راستا می گوید: عزاداری و اظهار ارادت به ساحت مقدس ائمه معصومین به خصوص امام حسین (ع) مستحب موکد است و ثواب زیادی برای گریه کردن و عزاداری برای اباعبدالله الحسین (ع) در نظر گرفته شده است .

وی گفت: توجه به غنای هیئات بایستی در دستور کار مسئولین هیئتها و دسته جات شاه حسین گو باشد، بویژه استفاده از سخنرانان جهت تبیین اهداف نهضت عاشورا و پیامهای این قیام جاودانه که فرصت منابر و مساجد باید در اختیار عزاداران قرار گیرد.

حبیب طاهری گفت: اکثریت قاطبه مردم در ماه محرم به خصوص دهه اول آن معمولا بیش تر از دهه های دیگر عزاداری های خیابانی تشکیل می دهند و خود را برای عزاداری هرچه باشکوه تر آماده می کنند.

طاهری ابراز داشت: با توجه به مصوبات ستاد شئون فرهنگی و بویژه تاکید نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه شهرستان تبریز دسته جات عزاداری موظف هستند با توجه به اطلاعیه های نیروی انتظامی و ستاد شئون فرهنگی بدون ایجاد مزاحمت برای مردم و حداکثر تا ساعت 12 شب مشغول عزاداری در خیابان ها باشند.

وی ضمن اعلام این مطلب که دسته جات و هیئت های حسینی باید علاوه بر توجه به شور حسینی ، شعور حسینی را نیز مورد دقت نظر قرار دهند افزود: به نسبت گذشته آسیب های عزاداری ، کاهش قابل توجهی داشته ولی متاسفانه تعداد محدودی از دسته جات حسینی اصلا توجهی به مصوبات نهادها و دستگاه های ذیربط در این خصوص نکرده و تا نیمه شب مشغول عزاداری می شوند .

معاون اجتماعی نیروی انتظامی آذربایجان شرقی نیز در این خصوص از آمادگی کامل پلیس تمامی شهرستان های استان برای تامین نظم و امنیت در شب های محرم به ویژه دهه اول خبر داد.

سرهنگ صمد فرامرزی گفت: تمامی دسته جات و هیئت های حسینی باید با توجه به اطلاعیه های نیروی انتظامی و با حفظ قداست دستگاه اباعبدالله الحسین به عزاداری بپردازند.

معاون اجتماعی و فرهنگی نیروی انتظامی آذربایجان شرقی در ادامه گفت: پلیس تلاش می کند نگذارد هنجارها جای خود را به ناهنجاری ها بدهند و در این زمینه طبق موازین اسلامی و قانونی با دسته جات و هیئت های متخلف برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

سرهنگ صمد فرامرزی گفت: طبق تصمیمات بعمل آمده ، دسته جات و هیئت های حسینی، حداکثر تا ساعت 12 شب مجوز دارند که به عزاداری بپردازند و اگر بیش تر از ساعت 12 در محلی عزاداری خیابانی باشد نیروی انتظامی وارد عمل خواهد شد.

گزارش: سیدمرتضی مرتضوی