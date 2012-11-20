ترکیب تیم ثامن الحجج سبزوار مشخص شد/ شاگردان کاوه به دنبال دومین پیروزی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج سبزوار با سرمربیگری محسن کاوه که نخستین هفته از رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد را با یک پیروزی ارزشمند در مقابل تیم مدعی پرسپولیس جویبار پشت سر گذاشت، عصر امروز برای کسب یک پیروزی دیگر به میدان می رود.

شاگردان محسن کاوه عصر امروز در یک دیدار خانگی به مصاف تیم سایپای شمال خواهند رفت تا با کسب دومین پیروزی همچنان مدعی اصلی صعود از گروه یک محسوب شوند.

کاوه در دیدار امروز برابر سایپای شمال از فرزان بهرامی در وزن 55 کیلوگرم، بهنام اسحاق پور در وزن 60 کیلوگرم، محمد نادری در وزن 66 کیلوگرم، حسام مقدم در وزن 74 کیلوگرم، رضا بیات در وزن 84 کیلوگرم، عرفان امیری در وزن 96 کیلوگرم و پرویز هادی در وزن 120 کیلوگرم استفاده می کند.

