ایجاد 65 کلاس درس پیش ساخته در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پایین محلی ظهر دوشنبه در جمع مسئولان استان به اجرایی شدن مطلوب طرح 3-3-6 اشاره نمود و افزود: آموزش و پرورش استان یک سال بسیار پرکار و فشرده را به منظور اجرایی کردن طرح 3-3-6 پشت سرگذاشته است.

وی اذعان داشت: امسال تقریباً 991 عنوان کتاب درسی؛ چیزی حدود 65 عنوان درس با نرم افزاردی وی دی توسط وزارت آموزش و پرورش که بالغ بر دویست میلیون جلد کتاب بود را تا تاریخ 25/6/91 تحویل دانش آموزان داد.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: مراحل توزیع کتاب در استان نیزدر 25 شهریور به کلی تمام شد و معلمین در خردادماه 1391 ساماندهی شده و ابلاغ گرفتند تا در آغاز سال تحصیلی کلاس بدون معلم نداشته باشیم، همچنین معلمین بخصوص پایه های دوم و ششم کلاس های ضمن خدمتی که برای آموزش کتاب های جدید التالیف بود را گذراندند.

همچنین علیرضا جمشیدی معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم به فلسفه و درس های عاشورایی اشاره و تاکید کرد: ما همچنان در عصری زندگی می کنیم که یزیدیان وجود دارند و اگر ما خود را پیرو راه امام حسین (ع) می دانیم و برای اینکه حسینی بمانیم باید یزیدیان زمان خود را بشناسیم و با آن ها مقابله کنیم.

جمشیدی در بخش دیگر سخنان خود اذعان داشت: نظام تعلیم و تربیت مان را باید در همین جهت هدایت و مدیریت کنیم ؛ استکبار ستیزی و ویژگی ولایت مداری جزو ویژگی های برجسته دانش آموزان میهنمان باشد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار افزود: انتظار می رود دانش آموزان نسبت به حوادث تاریخی آگاه باشند و موقعیت و حوادث روز دنیا را درک کرده و نسبت به آن ها هوشیار باشند.

جمشیدی در بخش پایانی سخنانش تاکید کرد: منشاء ولایت مداری استکبار ستیزی است.

تامین سوخت مدارس برای فصل سرما،تعیین تکلیف پروژه واقع در شهرک شهریار و واگذاری آن به دانشگاه ویژه فرهنگیان و توانمند سازی و ارتقای مهارت های حرفه ای مدیران و معلمان از دیگر مباحث طرح شده در این جلسه بود.