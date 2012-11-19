برپایی نمایشگاه دائمی عرضه مستقیم کالا و خدمات با 15 درصد تخفیف در قدس

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بمنظور تامین مایحتاج و ارزاق اولیه شهروندان، فرمانداری قدس اقدامات و برنامه ریزیهایی انجام داده است که برپایی نمایشگاه دائمی عرضه مستقیم و بدون واسطه کالا و خدمات از جمله این اقدامات است.

وی ادامه داد: در این راستا با همکاری سایر دستگاه های دولتی خدمات رسان، مقرر شده است که سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری قدس نسبت به جانمایی و اختصاص غرفه های مورد نیاز اقدام کند و همکاری و مساعدت لازم با مجریان این امر را بعمل آورد.

واگذاری پنج غرفه به کشاورزان و محصولات کشاورزی



این مسئول عنوان کرد: همچنین اداره جهاد کشاورزی شهرستان قدس نیز موظف شده است که نسبت به معرفی و واگذاری 5 غرفه از نمایشگاه به تولیدکنندگان محصولات بخش کشاورزی جهت عرضه این محصولات، اقدام کند.

معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری قدس گفت: بمنظور ارائه خدمات و کالاهای مورد نیاز شهروندان با قیمتهای مصوب و کیفیت مطلوب، از مجمع امور صنفی و اتحادیه های ذیربط خواست شد که نسبت به معرفی بنکداران و فروشندگان عمده برای عرضه کالا و خدمات عمومی مردم در 10 غرفه این نمایشگاه اقدام کنند.

علیزاده افزود: کالاها و خدمات عرضه شده در این نمایشگاه با تخفیف 10 الی 15 درصد زیر قیمت بازار و با کیفیت مناسب و مطلوب، در راستای رفاه هرچه بیشتر و رضایتمندی شهروندان، در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

وی اعلام کرد: هزینه اجاره بها و قبوض آب، برق و.... غرفه ها، بطور ماهیانه 200 هزار تومان تعیین شده است که غرفه داران باید این مبلغ را به سازمان میوه و تره بار شهرداری قدس پرداخت کنند.