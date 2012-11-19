انقلاب اسلامی ایران ادامه نهضت عاشورا است

به گزارش خبرنگار مهر ، رضا رحمانی امروز دوشنبه با حضور در جمع مردم عزادار حسینی تبریز گفت: مهم ترین و کاربردی ترین درسی که می توان از واقعه عظیم عاشورا گرفت ، ولایت پذیری است.

وی در همین راستا ابراز داشت: یزیدیان چون تابع ولایت نبودند و در مقابل امام زمان خود ایستادند به همین خاطرهم در دنیا و هم در آخرت سرافکنده خواهند بود و سپاه امام حسین (ع) چون تابع ولایت بودند به همین خاطر با نائل شدن به مقام رفیع شهادت در دنیا و آخرت سربلند خواهند بود.

رحمانی در ادامه گفت: در شرایط کنونی ، تنها صرف عزاداری ظاهری کافی نیست بلکه علاوه بر اینکه باید عزاداری امام حسین (ع) با شکوه هرچه بیش تر برگزار شود باید با کاربردی کردن سفارشات ائمه معصومین (علیهم السلام) کشور را در برابر زورگویی ها و تهدیدات استکبار جهانی بیمه کرد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه گفت: انقلاب اسلامی ایران تنها جرقه ای از فلسفه قیام امام حسین (ع) در برابر یزیدیان است و باید بتوان دیگر اهداف امام حسین (ع) را کاربردی کرد.

رحمانی هم چنین افزود: وقوع جنگ تحمیلی پس از گذشت مدت زمان کمی از پیروزی انقلاب اسلامی، تجربه ای بود که ملت ایران بتوانند بار دیگر در راستای زنده کردن اهداف امام حسین (ع) گام بردارند.