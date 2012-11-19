۱۸ ماه زندان و ۲۰ میلیون ریال جریمه برای شکارچی خانواده قوچ

شهرام امیری شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با پیگری چند ماهه پرسنل اداره محیط زیست شهرستان سقز فردی که اقدام به شکار یک عدد قوچ، یک عدد میش و دو عدد بره کرده بود، دستگیر و با ارجاع به مقامات قضایی به ۱۸ ماه زندان محکوم شد.

به گفته وی، این شکارچی که در منطقه حفاظت شده عبدالرزاق اقدام به شکار کرده بود علاوه بر زندانی شدن به ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی نیز محکوم شده است.

شریفی اظهار داشت: این شکارچی متخلف پس ازکشتن همه اعضای این خانواده با آنها عکس یادگاری گرفته بود که همین عکس منجر به شناسایی و دستگیری وی شد.

رییس انجمن دیده بان محیط زیست تصریح کرد: منطقه عبدالرزاق با وسعت ۳۹ هزار هکتار در شمال شرقی سقز در استان کردستان واقع شده و از تنوع زیستی بالایی برخوردار است.

به گفته وی، در این منطقه تا کنون ۱۸۰ گونه پرنده، ۱۷ گونه پستاندار و ۳۵۰ گونه گیاهی شناسایی شده است.

