درخشش فیلم اول فریبم نداد/ فیلمسازی در هالیوود هم سخت است

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش دوم و پایانی نشست مهر با عوامل فیلم سینمایی "پنهان" درباره مواجهه بازیگران با فیلمنامه و فیلم اول رحمانی، فضای متافیزیکی اثر، ایده و طرح ابتدایی "پنهان" و شرایط فیلمسازی برای کارگردانان جوان سینما و... صحبت کردیم.

خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: قبل از ورود به بحث داستان و ساختار "پنهان" بهتر است کمی درباره "دیگری" صحبت کنیم که اثری کاملا متفاوت از فیلم دوم شما است.

رحمانی: خاستگاه من در سینما مستند است. فیلم‌های کوتاه من هم تقریبا مستند هستند. سینمای مورد علاقه‌ام هم در واقع رئالیسم و نئورئالیسم است.

در "دیگری" هم به سراغ جنس سینمایی رفتم که همیشه دوست داشتم و فکر می‌کردم بلد هستم. شاید به لحاظ محتوایی و سوژه آن زمان هم دغدغه‌ام نبود و بیشتر دغدغه نوستالژیک من بود. سینمایی که بر پایه یک قصه رئالیستی و عناصر آن هم رئالیستی است. قرار نیست بازی در آن صورت بگیرد. شخصیت محور نیست و فضا تعیین‌کننده است.

من برای فیلم اولم احساس کردم به سمت فضایی بروم که بیشتر به آن آشنایی دارم. در "پنهان" هم همان علاقه را داشتم اما به شکل و حال و هوای امروزی. "پنهان" سلیقه سینمایی امروز من است. "دیگری" سلیقه سینمایی است که با آن بزرگ شده‌ام.

* پس یعنی سلیقه شما عوض شده است؟



رحمانی: نه اصلا. من همان موقعی که "پنهان" را می‌ساختم می‌دانستم در حال حاضر دارم با چه سلیقه‌ای کار می‌کنم. در "دیگری" به سینمایی فکر می‌کردم که با آن بزرگ شده‌ام. سینمای موج نو فرانسه که از دیدن فیلم‌های آن لذت می‌بردم. با سینما نئورئالیستی ایتالیا که از انجمن سینمای جوان فیلم‌های آنها را دیدم و حتی در کارهای مستند نیز آنها را لحاظ کردم. با علاقه‌ای که در من بود "دیگری" را ساختم. ولی برای فیلم "پنهان" تصمیم گرفتم مسئله امروزم را به تصویر بکشم.



* خانم نعمتی شما به‌عنوان بازیگر "پنهان" آیا فیلم "دیگری" را دیده بودید؟

نعمتی: تقریبا "دیگری" در زمان پیش‌تولید فیلم "پنهان" در حال اکران بود. وقتی این فیلم را دیدم به واقع جنس نگاه کارگردان من را با خود همراه کرد. البته این دو فیلم کاملا با هم متفاوت هستند. وقتی مهدی رحمانی را دیدم تعجب کردم که "دیگری" را وی با توجه به تجربه در فیلمسازی و سن و سالی که دارد، ساخته باشد. احساس می‌کردم باید کارگردان آن فیلم فرد با تجربه‌تر و مسن‌تری باشد.

فیلمنامه‌ "پنهان" را هم که خواندم برایم جالب بود. این اولین پروژه‌ای بود که در تمام مدت فیلمبرداری مهدی شیرزاد به همراه رحمانی سر صحنه بود. نگاهی که از وی در "دیگری" دیده بودم به نوعی در "پنهان" هم دیدم.

من تجربه‌هایی با کارگردانان فیلم اول و دوم داشتم. اولین چیزی که برایم همیشه در این فضا مهم بوده است انگیزه این فیلمسازان و نگاه آنها است که من را در داخل فضایی قرار می‌دهد که خودم را جدا از آن نمی‌دیدم. بیشتر افرادی که از این نسل هستند با آثارشان جایگاه ویژه‌ای در سینما دارند.

"پنهان" فیلمی است که به شدت مخاطب را درگیر می‌کند و برای تمام جزئیات آن فکر شده و فکر می‌کنم پشت تمام اینها تجربه و یک نگاه درست است.