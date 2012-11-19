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۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۳۸

قوچان نژاد:

چشم انتظار تماشاگران برای صعود در جدول لیگ برتر والیبال هستم

چشم انتظار تماشاگران برای صعود در جدول لیگ برتر والیبال هستم

مشهد - خبرگزاری مهر: سر مربی تیم والیبال میزان خراسان رضوی گفت: برای صعود در جدول رده بندی لیگ برتر والیبال چشم انتظار تماشاگران خونگرم مشهدی هستم.

جبار قوچان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: بازی با کاله آمل روحیه تیمی را در نزد بازیکنان میزان افزایش داده، به همین دلیل احساس می کنم، در صورتی که هواداران و علاقمندان همراهی مان کنند روزهای خوبی در انتظار تیم میزان است.

وی افزود: جوانی و تجربه دو ویژگی تیم والیبال میزان است، این تیم در خارج از زمین بازی نیز به لطف مساعدت های خوب مدیران خوب مدیران ارشد موسسه مالی و اعتباری با هیچ مشکلی مواجه نیست.

قوچان نژاد بیان کرد: بازی چهارشنبه اول آذرماه میزان با "باریچ اسانس" به جای ساعت 17 در ساعت 15:30 برگزار خواهد شد.

قوچان نژاد طرفداران متعصب مشهدی را بازوی تیم در رقابت های خانگی دانست و تصریح کرد: خرسند کردن هواداران و ایجاد نشاط و هیجان مثبت در آنها اولویت اصلی ماست.

وی اظهار امیدواری کرد در روز چهارشنبه تیم میزان در حضور تماشاگران خود روز مطلوبی را پشت سر بگذارد.

کد مطلب 1747882

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