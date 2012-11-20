حامد حسینی برادر و جانشین تهیه‌کننده فقید فیلم سینمایی"ملکه" با اعلام این خبر، تعلق گرفتن کل فروش این فیلم به زلزله‌زدگان آذربایجان را حرکتی داوطلبانه از سوی صاحبان فیلم دانست و به خبرنگار مهر گفت: فیلم سینمایی "ملکه" از جمله آثار ارزشمند سینمای ایران است که در جشنواره فیلم فجر به خوبی دیده شد. حال اینکه اکران این فیلم در شرایط حاضر همزمان با آغاز فصل سرد و سرمای شدید در مناطق زلزله‌زده آذربایجان شده است.

حسینی افزود: از همین‌رو هم عوامل فیلم و هم بنیاد سینمایی فارابی تصمیم گرفتند تمامی عواید فروش این فیلم در سراسر کشور در دوران اکران را به زلزله‌زدگان در این منطقه اختصاص دهند.

وی ادامه داد: همه دارایی یک هنرمند هنر اوست و درست به همین دلیل است که باشه‌آهنگر به‌عنوان کارگردان و بنیاد سینمایی فارابی به‌عنوان تهیه‌کننده در فضای نوع‌دوستی که بین هنرمندان و همه مردم وجود دارد تصمیم به انجام این کار کرفتند.

جانشین تهیه‌کننده فیلم سینمایی "ملکه" در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به این مطلب که این فیلم از اول مهرماه در مناطق زلزله‌زده به نمایش درآمده است گفت: روز اول مهرماه نمایش محدودی از فیلم "ملکه" در مناطق زلزله‌زده داشتیم. در همان زمان هموطنان ما در شرایط بسیار نامناسبی زندگی می‌کردند و مسلم است که در شرایط فعلی نیاز به کمک بیشتری از سوی مسئولان، مردم و اهالی هنر است.

حامد حسینی در ادامه افزود: انجام حرکت‌هایی از این دست علاوه‌بر کمک به هموطنان شاید راهی برای تحرک جامعه برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به این مناطق باشد. به همین دلیل پس از اکران این فیلم از 15 آذرماه کل عواید فروش آن را به شکل کنترل شده که حقی از کسی ضایع نشود در اختیار زلزله‌زده‌ها قرار خواهیم داد.

تیزرهای ویژه فیلم با موضوع زلزله طراحی و اجرا شد

وی در ادامه افزود: تیزرهای تبلیغاتی ابتدای فیلم را نیز با محوریت زلزله برای نمایش در سالن‌های سینما طراحی کردیم تا به نوعی تبلیغی مناسب برای جلب حضور مخاطب به سالن‌های سینما باشد و حال اینکه در این بین اطلاع رسانی خبرنگاران نیز می‌تواند در این راه کمک‌های خوبی به این حضور بکنند.

جانشین تهیه‌کننده فیلم سینمایی "ملکه" در پایان صحبت‌های خود افزود: امیدوارم شرایطی در اکران ایجاد شود که تمام کسانی که سینما نمی‌روند برای کمک به هموطنان زلزله‌زده و به خصوص کودکان در سرما مانده، سالن‌های سینما را پر کنند.