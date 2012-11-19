نرخ بلیت پروازهای خارجی تورهای گردشگری دو برابر شد

اصغر توکلی به خبرنگار مهر گفت: تا روز چهارشنبه هفته پیش، دفاتر خدمات مسافرتی بلیت پروازهای خارجی را با نرخ مرجع 1226 تومان می خریدند اما با مصوبه بانک مرکزی از این به بعد بلیت پرواز برای مسافرت های خارجی با نرخ 2490 تومان فروخته می شود.

وی ادامه داد: اکنون بلیت ها با نرخ جدید فروخته می شود بنابراین این سفرها برای مسافران ایرانی که قصد گردش در خارج از کشور را داشتند، مشکل تر شده است به خصوص اینکه دلار مسافرتی نیز دریافت نمی کنند.

به گفته توکلی؛ تا کنون تنها نرخ بلیت هواپیما برای سفرهای خارجی گران شده است که در پکیج قیمت تورهای گردشگری خارجی نیز تاثیر می گذارد.