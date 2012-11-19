سوگواره عکس جلوه های عاشورایی در پلدختر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا محمودی در این رابطه اظهار داشت: سوگواره عکس جلوه های عاشورایی استان در اربعین حسینی در پلدختر برگزار می شود.

وی گفت: هر فرد می تواند حداکثر 10 قطعه عکس رنگی برای شرکت در این سوگواره ارسال و محل و تاریخ عکسبرداری را به عنوان نام عکس ذخیره کند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پلدختر به شرایط ارسال عکسها اشاره کرد و ادامه داد: عکس نباید به وسیله نرم افزارهای طراحی تغییر یافته باشد.

محمودی با بیان اینکه عکس های گرفته شده با تلفن همراه نیز پذیرفته می شود گفت: دبیرخانه سوگواره در چاپ یا نمایش عکس ها با نام صاحب اثر مختار است.

وی مهلت ارسال آثار را پایان آذر ماه سال جاری اعلام کرد و افزود: به 10 نفر برگزیده این سوگواره لوح تقدیر به همراه جوایز نفیس اعطا شده و آثار در نمایشگاهی نیز ارائه خواهند شد.