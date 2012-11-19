کاهش 27 درصدی تلفات انسانی در جاده های خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد صفایی ظهر دوشنبه در نشست خبری که در محل معاونت اجتماعی خراسان رضوی برگزار شد اظهار داشت: پلیس راه استان مقام اول کاهش تلفات انسانی در کشور را کسب کرده است.

وی افزود: با توجه به فرا رسیدن ایام عزاداری سالار شهیدان و ورود هیئت ها و زائران متعدد به خراسان رضوی و بویژه شهر مشهد با حجم انبوهی از مسافر و به تبع آن ترافیک بالای جاده ای روبرو خواهیم شد.

وی بیان کرد: با لغو همه مرخصی های نیروهای پلیس راه و آماده باش کامل همه پرسنل خدوم این نیرو و با تجهیز همه گشت ها به دوربین های ثبت سرعت، افزایش گشت های ثابت وسیار، کنترل سرعت و هر گونه تخلف حادثه ساز دیگر سعی کرده ایم تا بهترین وامن ترین شرایط جاده ای را برای عزاداران وزائران عزیز برقرار کنیم.

صفایی همچنین از تجهیز بعضی از گشت ها و پاسگاه های پلیس راه به دستگاه های الکل تست و پک های تست مواد مخدر خبر داد و بیان کرد: رانندگان ناوگان مسافربری عمومی وسپس ناوگان حمل و نقل بار و کالا بیشترین کنترلها را احساس خواهند کرد.

رئیس پلیس راه استان با اشاره به افزایش پاسگاه های پلیس راه استان به پلیس راه بجستان اشاره کرد و افزود: پلیس راه بردسکن نیز راه اندازی وتجهیز شده است و راه اندازی این پاسگاه تاکنون اثر بسیار خوبی در کاهش تخلفات و تلفات جانی در این محور را به همراه داشته است.

وی همچنین با اشاره به پاسگاه شهرستان کاشمر اشاره کرد و توضیح داد: در این محور نیز به زودی شاهد یک پاسگاه مجهز و خوب خواهیم بود

رئیس پلیس راه خراسان رضوی از راه اندازی پاسگاه شهرستان خوشاب نیز خبر داد و گفت: درست است که به فرهنگ سازی در زمینه رانندگی بهتر نیازمندیم اما اگر نیروی پلیس در جاده ها حضور نداشته باشد شاید خیلی از کارها جواب ندهد.

صفایی اظهار داشت: یکی از محورهای پر تردد وحادثه خیز استان محور سبزوار بود که با تجهیز پاسگاه پلیس راه این محو و به همت فرمانده و پرسنل این منطقه اکنون شاهد کاهش 80 درصدی تلفات انسانی در این محور هستیم.

وی با اشاره به کاهش نقاط حادثه خیز جادهای استان که با همکاری تنگاتنگ پلیس راه و اداره کل راه های استان و بعضی سازمان های مسئول دیگر انجام پدیرفته گفت: این نقاط حادثه خیز که در گذشته 273 نقطه بوده است اکنون به 113 نقطه کاهش یافته است و به همت همه مسئولان وکار های کارشناسی پلیس راه در صورت وجود بودجه لازم همه این نقاط تصحیح خواهند شد.

وی افزود: روزانه 800 تا 1200 اتوبوس به پایانه های مسافری مشهد وارد یا از آن خارج می شوند که با ایجاد مبادی کنترلی مجهز پلیس راه استان در ابتدای ورود یا خروج به پایانه تمامی اتوبوس ها از لحاظ سرعتی که در جاده داشته اند و یا ثبت دقیق ساعت خروجشان از پایانه کنترل می شوند.

وی گفت: 58 درصد تصادفات جاده ای به سواری ها تعلق دارد که از این میزان 30 درصد آن واژگونی است که همین مسئله نقش مهم عامل انسانی در تلفات جاده ای را به خوبی نشان می دهد.

وی افزود: در حوادثی که به واژه گونی وسیله نقلیه می انجامد متاسفانه نقش و عامل اصلی بر عهده رانندگان است.

وی همچنین به تلفات موتور سوارن در جاده های استان اشاره کرد و بیان داشت: در تصادفات جاده ای 16 درصد آمارحادثه دیدگان متعلق به موتور سواران است.