برنج و گوشت ارزان قیمت بین هیئتهای مذهبی بروجرد توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه مرادی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برنج مورد نیاز هیئات مذهبی زیر نظر اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد با قیمت هر کیلوگرم 25 هزار و 500 ریال توزیع می شود.

وی اظهار داشت: هم اکنون 480 هیئت مذهبی از سوی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان برای دریافت مایحتاج خود به این اداره معرفی شده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان تصریح کرد: این اداره همچنین 20 تن گوشت منجمد برای هیئات مذهبی شهرستان در نظر گرفته است که در صورت نیاز به این میزان افزوده خواهد شد.

مرادی همچنین در ادامه سخنان خود از اقدامات این اداره برای کنترل بازار شهرستان خبر داد و بیان داشت: بازرسان مجمع امور صنفی بروجرد به اداره صنعت معدن و تجارت این شهرستان دعوت و از ابتدای مهر ماه سالجاری بازرسی این اداره و مجمع امور صنفی شهرستان را یکپارچه کردیم.

وی افزود: از ابتدای مهر ماه تاکنون 5 هزار و 644 مورد بازرسی توسط این اداره انجام شده و در این راستا تعداد 341فقره پرونده تخلف نیز تشکیل شده است.

مرادی با بیان اینکه عمده تخلفات ثبت شده تا به امروزعدم درج قیمت، کم فروشی و گرانفروشی بوده است، گفت: همچنین دو روز در طول هفته از نانوایی های شهرستان بازدید و کیفیت نان در نانوایی مورد ارزیابی قرار می گیرد.