اجتماع بزرگ عاشورائیان در زاهدان خاری در چشم دشمنان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، حاتم نارویی در همایش بزرگ مسئولان هیئت های مذهبی، ائمه جماعات، هیئت امنای مساجد، حسینیه ها، تکایا و اصناف زاهدان برگزار شد، اظهار داشت: عزاداری امام حسین(ع) در سیستان و بلوچستان از حساسیت ویژه ای برخوردار است به گونه ای که وهابیون در تلاش هستند با ایجاد رعب و وحشت زمینه کم رنگ کردن حضور مردم را در مجالس عزاداری فراهم کنند.

وی گفت: مردم استان با شناخت حساسیت های موجود در سیستان و بلوچستان اجازه دست و پنچه نرم کردن دشمن را با دین اسلام در مجالس عزاداری نخواهند داد.

وی افزود: مردم سیستان و بلوچستان با استفاده از تجربه 32 ساله گذشته توطئه های دشمنان در ایجاد جنگ مذهبی در ایام محرم را خنثی خواهند کرد.

استاندار سیستان و بلوچستان بر برپایی تجمع بزرگ عاشورائیان تاکید کرد و بیان داشت: مردم شهرستان زاهدان باید با تمرکز و اجتماع بزرگ عاشورائیان در این شهر وحدت و یکپارچگی در منطقه ایجاد کنند.

وی با اشاره به اینکه باید از حرکات ناموزون در سوگواری ها پرهیز شود، گفت: کسی می تواند دیگران را امر به معروف و نهی از منکر کند که خود این فریضه را در وجودش احیا کند.

وی افزود: دشمنان اسلام در پشت مرزها برنامه ریزی می کنند تا جنگ مذهبی در ایام محرم راه بیندازند اما مردم سیستان و بلوچستان با شکوه خاص مجالس اربعین حسینی را برپا می کنند.

اولین اجتماع بزرگ عزاداران حسینی(ع)همزمان با شب هفتم و هشتم محرم 1434 ه.ق مصادف با یکم و دوم آذر ماه سالجاری از ساعت 19 در مسجد الزهرا(ع) آزادگان زاهدان برگزار خواهد شد.