کلینیک صنعت در دانشگاه همدان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان گفت: کلینیک صنعت به منظور بررسی و رفع مشکلات صنایع در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان راه اندازی می شود.

محمد مهدی شیرمحمدی با بیان اینکه کلینیک صنعت حلقه ارتباطی موثری برای ارتباط صنعت و دانشگاه است، افزود: دانشگاه و صنعت شاخص ترین عامل پیشرفت هر کشور است به گونه ای که ارتباط مستحکم این دو نهاد ارمغان آور توسعه پایدار خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت وجود کلینیک ارتباط با صنعت به منظور رفع مشکلات صنایع اظهار داشت: با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی و علم در دنیای امروز، نیاز به ارتباط میان دانشگاه و صنعت و ایجاد حلقه های موثر ارتباطی به طور فزاینده ای احساس می شود.

وی عنوان کرد: حضور صنایع کوچک و متوسط در استان همدان و تنوع وسیع رشته های تخصصی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان می‌تواند عامل مهمی در شکل گیری و استمرار همکاری ها بین دانشگاه و صنعت باشد.

شیرمحمدی با اشاره به اینکه بخش های برق و الکترونیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنعت ساختمان و مکانیک در کلینیک صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان فعالیت مقدماتی خود را آغاز کرده اند، ادامه داد: این کلینیک آمادگی دارد تا با بهره گیری از توان علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه در کنار صنایع، کمک حال رشد و پیشرفت صنعت استان باشد.

کمیته مدیریت بحران در مدارس همدان تشکیل می شود

معاون پژوهش، برنامه برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش همدان گفت: بر اساس شیوه نامه وزارتی کمیته مدیریت بحران در مدارس استان همدنا تشکیل می شود.

عباس بهرامی مشعوف در نشست کمیته پدافند غیر عامل افزود: بر اساس ابلاغ سازمان پدافند غیرعامل کشور و کمیته پدافند غیرعامل این وزارتخانه محوریت برنامه های سال تحصیلی جاری پدافند غیرعامل در وزارت آموزش وپرورش "مدیریت بحران در مدرسه" است.

بهرامی مشعوف با توجه به سیاست اعلام شده در خصوص بحث مدیریت گفت: برای تحقق این سیاست مجموعه کتابچه های مدیریت بحران به تعداد سه برابر مدارس استان تهیه و درحال توزیع است.

وی اظهار داشت: عناوین این مجموعه "تشکیلات و وظایف مقابله با بحران در مدرسه"، "آشنایی با مدیریت بحران "و "نقش بسیج و بسیجیان در توسعه فرهنگ پدافند غیر عامل " است که در مجموع بیش از 25 هزار جلد از این کتاب ها در اختیار مدارس قرار می گیرد.

11 واحد صنفی متخلف در همدان پلمب شد

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرمانده انتظامی همدان از پلمب 11 واحد صنفی متخلف و نظارت دقیق بر 385 فروشگاه در پاساژهای همدان خبر داد.

علی‌‌اصغر خرم‌روی اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت اخلاقی و اجتماعی در اماکن عمومی و مقابله با مظاهر علنی فساد، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی با بکارگیری هشت اکیپ مجرب اقدام به اجرای این طرح کرده است.

وی با بیان اینکه در اجرای این طرح 385 واحد صنفی در رسته‌های شغلی مختلف در پاساژهای اصلی شهر به شکل محسوس و نامحسوس تحت کنترل و نظارت قرار گرفتند، گفت: در اجرای این طرح 19 ثوب البسه نامتعارف و منقوش به تصاویر غیر مجاز جمع‌آوری و 48 مانکن بدپوشش نیز اصلاح شدند.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرمانده انتظامی استان همدان از دعوت 25 تن از متصدیان واحدهای صنفی به اداره اماکن به دلیل عدم رعایت ضوابط و مقررات خبر داد.

وی عنوان کرد: پلمب 11 واحد صنفی متخلف، ارائه 170 مورد تذکر شفاهی و کتبی و اخذ تعهد کتبی از 120 تن از متصدیان اماکن عمومی به دلیل عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و همچنین ساماندهی 25 واحد صنفی فاقد پروانه کسب از جمله اقدامات انجام شده در اجرای طرح یک روزه طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستان همدان بود.

عامل ترویج فساد اینترنت در همدان دستگیر شد

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی همدان گفت: گرداننده صفحه ای فعال در اینترنت به جرم انتشار تصاویر مستهجن، مبتذل و ترویج مسائل غیراخلاقی و بی بندوباری توسط پلیس فتای همدان شناسایی و دستگیر شد.

لطف الله وطنی اظهار داشت: پس از پایش سایت ها و شبکه های اجتماعی، صفحه ای که مبادرت به اشتراک گذاری مطالب غیر اخلاقی و تصاویر مستهجن و مبتذل می کرد، از سوی کارشناسان پلیس فتا شناسایی و مورد پیگیری قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات اطلاعاتی و بهره گیری از شگردهای فنی و تخصصی، گرداننده صفحه که جوانی اهل و ساکن همدان و دارای تحصیلات عالیه بود، دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه متهم پس از بیان شواهد و مدارک به جرم خود اعتراف کرد، اظهار داشت: هدف وی از ایجاد این صفحه ترویج فساد و فحشا نبوده و از روی ناآگاهی و تاثیرپذیری از جو آلوده شبکه های اجتماعی مرتکب این جرم شده است.

محتکر مواد غذایی در همدان دستگیر شد

رئیس پلیس آگاهی انتظامی استان همدان از کشف بیش از 13 تن موادغذایی احتکار شده به ارزش 180 میلیون ریال و دستگیری یک نفر در این رابطه خبر داد.

فرامرز به گذر عنوان کرد: به دنبال گزارشی مبنی بر اینکه فردی در یکی از مناطق شهر اقدام به احتکار مواد غذایی و مایحتاج مردم در انباری واقع در منزل خود کرده است رسیدگی به این موضوع در دستور کار ماموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: با تحقیقات نامحسوس و بررسی های به عمل آمده صحت موضوع محرز شد و پس از هماهنگی با مراجع قضایی، در یک عملیات ضربتی با حضور و همکاری ماموران و نمایندگان اداره تعزیرات حکومتی و بازرسی اداره صنعت، معدن و تجارت، با رعایت موازین شرعی و قانونی منزل مورد نظر مورد بازجویی قرار گرفت.

وی عنوان کرد: در نتیجه بازرسی انجام شده 13 تن جو، چهار هزار و 98 کیلو ماکارونی و 156 کیلو سویا احتکار شده به ارزش تقریبی 180 میلیون ریال کشف و یک نفر متهم در این مورد دستگیر شد.