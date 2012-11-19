  1. استانها
  2. همدان
۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۰۹

خراسانی:

تجمع بزرگ عاشورایی بسیجیان نهاوند در حرم شاهزاده محمد(ع) برگزار می شود

تجمع بزرگ عاشورایی بسیجیان نهاوند در حرم شاهزاده محمد(ع) برگزار می شود

نهاوند - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه ناحیه نهاوند گفت: تجمع بزرگ عاشورایی بسیجیان نهاوند روز تاسوعا در حرم شاهزاده محمد(ع) برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی خراسانی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان نهاوند که در سالن اجتماعات سپاه ناحیه نهاوند برگزار شد، اظهار داشت: همزمانی هفته بسیج با دهه اول محرم باعث شده تمام برنامه های هفته بسیج حال و هوای عاشورایی داشته باشد.

وی از برگزاری بیش از 200 برنامه در واحدهای مختلف بسیج در زمینه های مختلف خبر داد و افزود: در هفته بسیج دو سوله چند منظوره صالحین در شهرهای فیروزان و برزول و یک سوله در سپاه ناحیه نهاوند افتتاح خواهد شد.

خراسانی افزود: ستاد برگزاری مراسم هفته بسیج در نهاوند تشکیل شده و نشست تبیین گفتمان ولایت در باب اقتصاد مقاومتی در هفته بسیج برگزار می شود.

وی از برگزاری یادواره شهدای روستاهای مختلف شهرستان نهاوند خبر داد و گفت: یادواره شهدا فرصتی برای تجدید عهد و پیمان مردم و بسیجیان با شهداء برای حفظ و صیانت از دستاورد بزرگ خون شهدا یعنی انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه در هفته بسیج و در دانشگاه های نهاوند چند کرسی آزاد اندیشی با موضوع محرم برگزار می شود، اظهار داشت: در هفته بسیج نمایشگاه عکس محرم و بسیج، برپایی خیمه گاه و روضه خوانی و یادواره شهدای دانشجوی نهاوند مدنظر است.

وی اظهار داشت: فعالیت بسیج در شهرنهاوند و روستاها همچنان در جریان است.

کد مطلب 1747936

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها