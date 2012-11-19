به گزارش خبرگزاری مهر، تیم نظارتی بانک توسعه اسلامی در سفری دو روزه به قم از پروژه های فاضلاب بهره مند از تسهیلات بانک توسعه اسلامی در این شهر بازدید کردند و در جلسات متعدد نحوه اجرا، میزان پیشرفت و مشکلات پیش روی این پروژه ها را با حضور مدیرعامل آبفا ، مدیر واحد piu، مجری طرح فاضلاب، مشاور و پیمانکاران بررسی کردند.



عبدالله سعید مدیر پروژه فاضلاب قم و کاشان، پاپا عبدالله سی مدیر پروژه فاضلاب تهران و ادریس دیا مدیر امور زیربنایی بانک توسعه اسلامی در روز نخست از پروژه تصفیه خانه فاضلاب (مدول دوم) شهر قم بازدید کردند و ضمن حضور در جلسه ای که در محل کارگاه برگزار شد با میزان پیشرفت و مشکلات و چالش های این پروژه از نزدیک آشنا شدند و از تلاش های شرکت آبفا در پیشبرد این پروژه تقدیر کردند.



تیم نظارتی بانک توسعه اسلامی در روز دوم نیزاز مسیر خط انتقال و خط اصلی فاضلاب قم بازدید کردند و در جلسه ای که در محل کارگاه برگزار شد حاضر شدند.



پیمانکار خطوط انتقال و اصلی فاضلاب در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از میزان پیشرفت پروژه، تنگناها، مشکلات و مسائل پیش روی اجرای این پروژه از جمله کار در عمق 13 متری زمین و ریزشی بودن خاک منطقه را تشریح کرد و با ارائه راه کارهایی خواستار نگاه ویژه مسئولان بانک توسعه اسلامی برای تسریع در اجرای این پروژه شد.



عبدالله سعید، مدیر پروژه فاضلاب قم و کاشان در پایان سفر دو روزه خود به قم در جلسه ای که به منظور جمع بندی این سفر در سالن زمزم آبفای قم برگزار شد ضمن قدردانی از توجه ویژه مسئولان شرکت آب و فاضلاب استان به اجرای پروژه های فاضلاب گفت: پروژه فاضلاب قم از جمله پروژه های با اهمیت بانک توسعه اسلامی به شمار می رود.



وی برخی از مشکلات پیش روی اجرای پروژه ها را مربوط به مسائل اقتصادی کلانی دانست که کشور با آن مواجه است و خاطرنشان کرد: بانک توسعه اسلامی آمادگی دارد راه حل هایی که از سوی آبفای قم ارائه می شود را با استفاده از ظرفیت های قراردادی و قوانین برای کمک به رفع مشکلات پیگیری کند.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم نیز در این جلسه پروژه های فاضلاب را از مهم ترین پروژه های در دست اجرای شرکت آب و فاضلاب استان قم برشمرد و اظهار داشت: امیدواریم با استفاده از تسهیلات بانک توسعه اسلامی بتوانیم بخشی از شهر را از خدمات دفع بهداشتی فاضلاب بهره مند سازیم.



مهندس عبدالحمید توکلی بینا ضمن با اهمیت دانستن اجرای پروژه های فاضلاب یادآور شد: تمام تلاش شرکت آب و فاضلاب استان قم این است که اجرای پروژه های فاضلاب بهره مند از تسهیلات بانک توسعه اسلامی طبق برنامه زمان بندی به پایان برسد.

وی ابراز داشت: امیدواریم با همکاری مسئولان بانک توسعه اسلامی بتوانیم مشکلاتی که بر سر راه اجرای این پروژه ها قرار دارد را رفع کنیم.



مدیرواحد PIU شرکت آب و فاضلاب استان نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته پرداخت و اظهار داشت: 98 کیلومتر شبکه فرعی در منطقه دو، 6 کیلومتر خط انتقال، 12 کیلومتر خط اصلی و ساخت مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر قم، پروژه های بهره مند از تسهیلات 70 میلیون یورویی بانک توسعه اسلامی هستند.



18 هزار متر لوله گذاری



مهندس محمودسربندی فراهانی از اجرای 12 هزار و 400 متر لوله گذاری شبکه فرعی، 2 هزار و 200 متر شبکه اصلی به اقطار 1000 و 1200 میلی متر و چهار هزار متر لوله گذاری خط انتقال به اقطار 2000 میلیمتر خبر داد و گفت: خاک برداری سازه های مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب نیز تقریبا پایان پذیرفته است.



وی افزود: حدود نیمی از سازه‌های تصفیه خانه اجرا شده است و در بخش اجرای سازه‌های بتنی نیز از برنامه زمان بندی جلوتر هستیم.