به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مرحله جدید از اردوی آماده‌سازی تیم فوتبال نوجوانان که حکم شناسایی نفرات مستعد استان‌ مختلف کشور را دارد، از ششم تا هشتم آذرماه 91 در کمپ تیم‌های ملی برگزار می‌شود و بازیکنان دعوت شده باید پیش از ظهر دوشنبه 6 آذر در کمپ تیم‌های ملی حاضر باشند.

اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

مهران قدیری، یوسف سیدی، علی آستانی، محسن محسن‌زاده، آرمین سبحانی، سجاد بای، سجاد هادی‌فر، حسین مهربان، علی نعمتی، محمدرضا کاوه، اشکان شرفی، محمدرضا شیرزاد، مصطفی زکریاپور، سیدمصطفی هاشمی، سیدآرمین هاشمی، حسین شعبانی، اسماعیل باقری، حسین باباگلی، علی نوری، حافظ یعقوبی، ابراهیم لطیفی، ابوالفضل رزاق‌پور، مرتضی کاظم‌زاده، سینا امین، محمد عباسی وعلیرضا اسدی