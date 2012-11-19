حراست و نظارت بر امور از ارکان حکومت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی ملکی ظهر دوشنبه در همایش مسوولان حراست و روابط عمومی ادارات و نهادهای شهرستان قصرشیرین گفت: حکومت امام علی (ع) و شیوه مدیریتی ایشان بهترین الگو برای مسئولان در انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به فرا رسیدن دهه امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: اجرای این فریضه الهی خود از مصادیق حراست و اجرای عدالت است که باید در جامعه بطور کامل پیاده شود.

حجت الاسلام ملکی با بیان اینکه کارکنان در نظام اسلامی باید با دینداری و تعهد، شیوه کار و مدیریت امام علی(ع) را در پیش گیرند، گفت: سه اصل نظارت قبل از ورود افراد به ادارات و نهادها، تخصص و کارآمدی و نظارت بر ارتقای مقامات و مناصب شغلی از وظایف شما است.

وی افزود: همه افراد باید قبل از ورود به پیکره دستگاه های جامعه اسلامی گزینش شده و افرادی که دارای تعهد به اسلام، انقلاب و امام راحل هستند و دغدغه خدمتگذاری به مردم را دارند وارد بدنه نظام اسلامی شوند.

وی در ادامه به قانونمند شدن ضوابط و عدم استفاده از روابط اشاره کرد و گفت: همه افراد با کنار گذاشتن ترس و طمع و با اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر پایه های دین خدا را در جامعه مستحکم کنند.

ملکی بر عدم استفاده شخصی از بیت المال مسلمین تاکید کرد و یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران مرهون خون هزاران شهید گرانقدر است که با گذشتن از جان ارزشمند خود، این انقلاب را به ثمر نشاندند، اکنون مسئولیت ها، مناصب و بیت المال مسلمین، امانت بزرگ الهی در دستان ما است.

