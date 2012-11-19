بارش باران در 25 استان طی دو روز آینده/ کاهش 6 درجه ای دما

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: فردا بارش متناوب در استانهای اصفهان، یزد، کرمان، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، کردستان، همدان، کرمانشاه، مرکزی، زنجان، قزوین، البرز، تهران، قم و شمال سمنان ادامه خواهد داشت.

به گفته وی، فردا بارش باران، رعدوبرق، وزش باد و درمناطق مستعد تگرگ در استانهای خوزستان، بوشهر، فارس، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد از شدت بیشتری برخوردار است، از این رو در این مدت آب گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن رودخانه ها و مسیل ها و ایجاد خسارت در برخی نقاط استانهای فوق پیش بینی می شود.

امیدوار اظهار داشت: این شرایط در صبح چهارشنبه به مناطق شرقی استان هرمزگان محدود می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه خلیج فارس و شرق تنگه هرمز مواج پیش بینی می شود.

وی افزود: روزهای سه شنبه و چهارشنبه دمای هوا در استانهای واقع در جنوب، شرق، و جنوب شرق کشور بین 3 تا 6 درجه کاهش می یابد.