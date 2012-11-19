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۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۵۵

بارش باران در 25 استان طی دو روز آینده/ کاهش 6 درجه ای دما

بارش باران در 25 استان طی دو روز آینده/ کاهش 6 درجه ای دما

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از بارش متناوب باران در 25 استان کشور طی دو روز آینده خبر داد.

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: فردا  بارش متناوب در استانهای اصفهان، یزد، کرمان، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، کردستان، همدان، کرمانشاه، مرکزی، زنجان، قزوین، البرز، تهران، قم و شمال سمنان ادامه خواهد داشت.

به گفته وی، فردا  بارش باران، رعدوبرق، وزش باد و درمناطق مستعد تگرگ در استانهای خوزستان، بوشهر، فارس، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد از شدت بیشتری برخوردار است، از این رو در این مدت آب گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن رودخانه ها و مسیل ها و ایجاد خسارت در برخی نقاط استانهای فوق پیش بینی می شود.

امیدوار اظهار داشت: این شرایط در صبح چهارشنبه به مناطق شرقی استان هرمزگان محدود می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه خلیج فارس و شرق تنگه هرمز مواج پیش بینی می شود.

وی افزود: روزهای سه شنبه و چهارشنبه دمای هوا در استانهای واقع در جنوب، شرق، و جنوب شرق کشور بین 3 تا 6 درجه کاهش می یابد. 

کد مطلب 1747950

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