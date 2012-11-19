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۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۲۳

ملکی خبر داد:

35 واحد مرغداری صنعتی در کوهدشت راه اندازی می شود

35 واحد مرغداری صنعتی در کوهدشت راه اندازی می شود

کوهدشت - خبرگزاری مهر: رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان کوهدشت از راه اندازی 35 واحد مرغداری صنعتی در آینده ای نزدیک در کوهدشت خبر داد.

مرتضی ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر 70 واحد مرغداری سنتی و صنعتی در کوهدشت فعالیت دارند.

وی ادامه داد: با فعالیت این واحدهای مرغداری سالانه شاهد تولید 5 میلیون و 280 هزار قطعه مرغ یعنی حدود 15 هزار تن تولید گوشت سفید در کوهدشت هستیم.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان کوهدشت افزود: ازمجموع این تولید 5 هزار تن در کوهدشت به مصرف می رسد و مابقی به استان های هم جوار صادر می شود.

ملکی تصریح کرد: با راه اندازی 35 واحد صنعتی مرغداری در آینده ای نزدیک در شهرستان کوهدشت تحولی عظیم در این صنعت را شاهد خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه بالای 85 درصد از طرح های توسعه زیربخش کشاورزی مربوط به مرغداری هستند، از بانک ها خواست تسهیل در پرداخت تسهیلات را در اولویت کار خود قرار دهند.

کد مطلب 1747953

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