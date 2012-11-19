  1. بین الملل
۲۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۳۹

نخست وزیر مصر از برقراری آتش بس در غزه تاساعاتی دیگر خبر داد

نخست وزیر مصر از برقراری آتش بس در غزه تاساعاتی دیگر خبر داد

خبرگزاری رویترز اعلام کرد: نخست وزیر مصر از برقراری آتش بس در غزه طی ساعات آتی خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری العربیه در خبری فوری اعلام کرد: "هشام قندیل" نخست وزیر مصر از برقراری آتش بس در غزه طی ساعات آتی خبر داد.

وی اعلام کرد: آتش بس در نوارغزه بزودی حکمفرما می شود.

جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است.

کد مطلب 1747954

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