نخست وزیر مصر از برقراری آتش بس در غزه تاساعاتی دیگر خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری العربیه در خبری فوری اعلام کرد: "هشام قندیل" نخست وزیر مصر از برقراری آتش بس در غزه طی ساعات آتی خبر داد.
وی اعلام کرد: آتش بس در نوارغزه بزودی حکمفرما می شود.
جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است.
خبرگزاری رویترز اعلام کرد: نخست وزیر مصر از برقراری آتش بس در غزه طی ساعات آتی خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری العربیه در خبری فوری اعلام کرد: "هشام قندیل" نخست وزیر مصر از برقراری آتش بس در غزه طی ساعات آتی خبر داد.
وی اعلام کرد: آتش بس در نوارغزه بزودی حکمفرما می شود.
جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است.
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